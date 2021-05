Els comuns s'hi posen bé

El 26 de març, en la primera sessió del debat d'investidura fallit de Pere Aragonès, Jéssica Albiach va advertir el candidat d'ERC que la repetició d'una aliança amb Junts estava condemnada al "fracàs" . Un mes i mig després, ERC s'ha cansat d'esperar un acord amb el partit de Carles Puigdemont i opta a governar en solitari , encallades com estan les negociacions. Però als republicans els calen suports parlamentaris per poder conduir el seu candidat al Palau de la Generalitat. Tenen assegurats els vots de la CUP, els primers que van tenir al sarró, i ara aspiren a convèncer els comuns, socis inesperats, perquè en els darrers tres mesos no havien format part de l'equació. Els seus vuit escons no són suficients, però poden ser imprescindibles, per molt que Aragonès insisteixi a tenir els vots dels 32 diputats de Junts a la investidura I els comuns ja han mogut fitxa. Albiach va mostrar predisposició per buscar una entesa amb ERC quan va constatar la decisió d'Aragonès d'"emancipar-se" del seu soci dels darrers anys -així s'hi va referir aquest diumenge- i avui el seu partit hi ha insistit. El portaveu d'En Comú Podem, Joan Mena, ha afirmat que En Comú Podem està disposada a entomar una "negociació ràpida" per arribar a un acord, si cal, en 48 hores. "Som alternativa a Junts i ho demostrarem també en les formes de negociar", ha expressat Mena, que ha definit l’actual escenari com una "oportunitat". En la roda de premsa d'aquest dilluns, Mena ha fixat quatre objectius per assolir una entesa: blindar els serveis públics, apostar per la via del diàleg amb l’Estat, incidir en la recuperació econòmica i apostar per la transició ecològica.Per a la formació d'Ada Colau hi ha una línia vermella per facilitar el seu suport: les polítiques que apliqui ERC des del Govern no poden estar "condicionades" per Junts. "Són incompatibles amb el nostre plantejament de país", ha insistit Mena, que aspira a una negociació discreta. Però els comuns volen afegir a les converses una variable més: el PSC s'ha de sumar al "canvi d'etapa" que es pot obrir. Sense establir concrecions, el portaveu d'En Comú ha detallat que els socialistes han d'implicar-se en el nou escenari i els ha demanat "un pas endavant". Aquesta implicació podria passar pels vots a la investidura o per participar en la geometria variable al Parlament un cop avanci la legislatura. "Els demanem que ajudin a que hi hagi d’un canvi d’etapa a Catalunya", ha dit Mena, que no ha aclarit què faran els comuns si Junts finalment valida amb els seus escons l'elecció d'Aragonès. ERC va acompanyar l'anunci del cap de setmana , que ha tensat la relació amb Junts, d'altres moviments. Els republicans van contactar amb els comuns per encetar negociacions formals, per bé que les converses informals no han desaparegut des de les eleccions del 14-F. Sempre hi ha hagut una via de comunicació oberta, bona com és la relació entre Aragonès i Albiach, relació greixada amb l'entesa per aprovar dels últims pressupostos del Govern. Els republicans voldrien repetir aquell sintonia per posar en marxa la legislatura. De moment, es persegueix un acord que faciliti la investidura. La decisió d'ERC de governar en solitari és ferma i no es preveuen acords que persegueixin la integració de consellers dels comuns i la CUP a l'executiu Un dels elements per a l'optimisme dels republicans és que els comuns no pretenen condicionar les converses a una revisió del pacte subscrit entre ERC i la CUP , per molt que l'acord amb els anticapitalistes plantegi un "embat democràtic" en forma de referèndum si no progressa la taula de diàleg amb l'Estat en el termini de dos anys. "Entenem perfectament l’acord d’ERC amb la CUP. El tenim present", va expressar Albiach aquest diumenge al programa El Suplement de Catalunya Ràdio . En Comú Podem dona suport a la mesa de negociació com a via prioritària per a la resolució del conflicte, però no considera que l'horitzó que dibuixen els dos partits independentistes sigui un obstacle ara mateix per impedir la investidura d'Aragonès. Mena ha recalcat aquest dilluns que, en termes socials, l'acord entre republicans i anticapitalistes es pot "millorar" i, pel que fa a la carpeta nacional, no el veu "incompatible" amb la defensa de la via del diàleg.Com el candidat a la presidència, els comuns també entenen que la formació del nou Govern no pot demorar-se més temps i que un escenari electoral seria massa lesiu en un context d'emergència sanitària, social i econòmica. Ho han repetit moltes vegades des del 14-F. Per això estan disposats a negociar una entesa ràpida, que posi el focus en les polítiques de recuperació. Una voluntat de tenir incidència en la legislatura que s'incrementa si l'executiu és monocolor d'ERC i mira cap a l'esquerra en lloc de conviure amb Junts.Fonts de la formació d'Ada Colau recordaven en els darrers dies que Aragonès va desaprofitar una bona oportunitat per trencar la negociació amb Junts i explorar aliances exclusivament d'esquerres quan Jordi Sànchez va apuntar la possibilitat - el 4 d'abril, en una entrevista a La Vanguardia - que ERC governés en solitari si no s'assolia un acord global. Aquell posicionament, que Sànchez va acompanyar de la promesa de no forçar la repetició d'eleccions, no va provocar cap maniobra dels republicans, com haurien desitjat els comuns. Entenien que era el moment d'ERC per fer camí amb altres aliats parlamentaris, perquè Junts els servia el relat en safata. Els republicans han tardat un mes a arribar a la mateixa conclusió. Però hi han arribat. Quan han comprovat que la negociació estava enquistada -entre d'altres motius, per la manera de definir l'estratègia independentista i l'ascendent atribuït al Consell per la República-, han dit prou.I els comuns es freguen les mans amb la decisió d'Aragonès d'agitar el tauler. La seva proposta electoral -un acord de govern amb el PSC i ERC- mai ha tingut un recorregut viable, però ara poden incidir en la legislatura que s'obre. Una entesa dels republicans amb Junts i la majoria parlamentària de l'independentisme conduïa els seus vuit diputats a la penombra de l'oposició, sense protagonisme, però un marc d'acord que pivoti sobre l'eix de l'esquerra -amb la CUP implicada- canvia les coordenades del mandat. I el grup parlamentari d'Albiach s'hi implicarà. Queden dues setmanes de marge per comprovar què és possible. Però els comuns ja s'hi posen bé.

