Cada placa solar que no posem, cada molí de vent que no instal·lem és més regressió del Delta de l'Ebre, és menys neu i i menys glaceres al Pirineu, són menys pluges, es més temperatura. És posar en risc el paisatge, l'agricultura o la biodiversitat que volem preservar@elsmatins pic.twitter.com/5ERlAb0tSG — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) April 29, 2021

Arribada dels tractors a Igualada #salvemlaterra pic.twitter.com/hveIxKi8UD — Unió de Pagesos (@uniopagesos) May 9, 2021

Cap de setmana de protestes arreu del país per un model sostenible de les energies renovables. El sindicat Unió de Pagesos ha participat aquest cap de setmana a les manifestacions convocades per tota Catalunya per denunciar el model del Govern d'implantació dels projectes d'energia eòlica i fotovoltaica."El territori diu prou!" ha estat el lema que la ciutadania ha clamat per fer front a les polítiques implantades pel govern de la Generalitat. Una protesta que arriba dies després que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, afirmés a TV3 i al seu compte de Twitter que o "es posa en risc el paisatge i l'agricultura o la biodiversitat que volem preservar".Així doncs, durant tot el cap de setmana s'han pogut veure mobilitzacions al Pallars, l'Anoia, el Camp de Tarragona, el Bages, el Priorat, la Terra Alta i Lleida. Els convocants denuncien que la classe política no està al seu costat i que s'han aprovat lleis que van en contra de la pagesia."S'omplen la boca en promoure els productes de proximitat, el km-0 i fixar la gent al món rural, però no s'ho creuen ni ells, és totalment al revés", s'ha queixat el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitard.A Manresa, concretament, s'ha convocat una marxa lenta per aquest diumenge al matí on hi ha participat una seixantena de vehicles que ha alentit el trànsit durant dues hores. Set col·lectius ecologistes s'han sumat a la iniciativa juntament amb Unió de Pagesos sota el lema "Renovables sí, però així no!".A l'Anoia també s'ha fet una marxa a peu i en bicicleta i amb tractors amb una desena de punts de partida, que es corresponen amb els indrets on es projecten els parcs fotovoltaics o eòlics. En total s'hi han aplegat unes 500 persones i una quinzena de tractors.Reus també s'ha mobilitzat durant el matí per demanar un nou model energètic que sigui més "sostenible, just i participatiu". Els ecologistes han reclamat a Reus que s'apliqui la moratòria promesa per aturar la tramitació dels centenars de projectes eòlics i fotovoltaics projectats arreu de Catalunya.A la Terra Alta també hi ha hagut una manifestació convocada per entitats del territori amb el suport d'Unió de Pagesos. "Tombem el decret 16/2019", demanaven els assistents alhora que exigien la dimissió del conseller Calvet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor