Coets, «botellots» i festa als carrers de Catalunya en la primera nit sense toc de queda

No era ni la revetlla de Sant Joan, ni la Nit de Cap d'Any, però l'ambient ha estat el mateix. Crits d'alegria, música i "botellots" als carrers del país aquesta nit després que passades les 12, hagi decaigut l'estat d'alarma, i amb ell, el toc de queda, després de sis mesos. A ciutats com Barcelona i Lleida s'han pogut veure imatges gairebé prepandèmiques, amb centenars de persones ballant i bevent als carrers.A Barcelona quan han tocat les dotze, a Gràcia centenars de joves s'han abocat cap a les places per celebrar la fi del confinament nocturn amb "botellot", música, sense distància social i amb un escàs ús de la mascareta. Entre els carrers plens de festa, alguna família o veïns han decidit sortir a fer una passejada. Entre les deu i les dotze de la nit, els carrers de Gràcia estaven pràcticament deserts i el soroll que se sentia provenia de pisos i balcons. A les dotze en punt, els carrers s'han començat a omplir de seguida de joves que cantaven i celebraven que s'havia acabat el toc de queda. Molts d'ells havien començat la festa a la tarda, han tornat a casa a les 22 hores i, després, han tornat a sortir.A la plaça de la Virreina s'han ajuntat centenars de joves. Hi ha hagut càntics i també música en directe, amb guitarres i alguna trompeta. Un d'ells afirmava que tenia moltes ganes de sortir "després de moltes setmanes a casa". "Allargarem fins demà, possiblement fins a la nit, però mai se sap", ha manifestat a l'ACN. Reconeixia que la imatge de la plaça plena de gent és "preocupant", però afegia: "Però al mateix temps penso com ho estic gaudint".Aquest jove venia de celebrar una festa tipus "Cap d'Any" a casa d'una amiga, la Carla. No han menjat dotze grans de raïm per fer el descompte cap a la mitjanit, però sí que han llençat confeti. "Toca gaudir una mica, psicològicament va molt bé", ha sentenciat. No han estat els únics que ho han celebrat com si fos el 31 de desembre. D'altres, com si fos Carnaval, amb disfresses; o Sant Joan, amb llançament de petards. Hi havia qui no estava enmig de la festa, i que només havia baixat al carrer a copsar l'ambient. Com en Xavi, veí proper a la plaça de la Virreina, que ha explicat a l'ACN que han decidit anar-hi per veure l'ambient que hi havia passada la mitjanit. Considera que la gent jove porta "molt de temps amb la salut mental per terra". Afegeix que ells se senten ja "grans" i que, un cop vist com s'ha desenvolupat la fi del toc de queda, tornaven cap a casa.Però no tot eren joves celebrant, la Toñi ha baixat amb la família i els nens a fer un passeig per Gràcia després de sopar a casa, com solien fer quan arribava el bon temps. Comentava que al principi no hi havia gent, però poc després de la mitjanit s'han sorprès de com s'han omplert els carrers i places. Assegurava que s'esperaven que la gent sortís, "però no tan bèstia". Imatges d'aglomeracions com les de Gràcia s'han vist en altres punts de Barcelona durant la nit, com al passeig del Born o al passeig Lluís Companys, a l'Arc de Triomf.Davant la previsió que molts ciutadans sortissin al carrer a mitjanit, els Mossos d'Esquadra i les policies locals havien preparat un dispositiu conjunt similar al de la revetlla de Sant Joan o Cap d'Any. No obstant, a la plaça de la Virreina la presència policial ha estat mínima.A Lleida, l'escenari elegit per celebrar el final de l'estat d'alarma ha estat la zona propera al riu Segre, on s'han sentit petards, crits d'alegria i de clàxons de vehicles. Abans d’aquesta hora però, pel carrer ja s'hi ha vist gent passejant i diversos grups d'amics, alguns de més de sis persones, caminant carregats amb bosses de plàstic. De fet, centenars de joves, molts sense mascareta, s'han aplegat a la llera del riu per fer "botellot" i posar música. "Sortim a passejar ara que per fi podem fer-ho a l'hora que vulguem", ha explicat un veí que minuts després de la mitjanit ha sortit a celebrar l'aixecament de les restriccions, que coincideix amb les Festes de Maig. Una mitja hora abans de la mitjanit ja s'ha començat a veure els primers moviments de grups de joves i parelles caminant pels carrers, una afluència de gent que s'ha incrementat, sobretot, a partir de les 00 hores quan ha finalitzat el toc de queda nocturn.Una de les veïnes de Lleida que ha estat puntual a sortir al carrer a celebrar-ho amb les seves amigues ha estat la Maria, un jove que ha explicat que tenia "moltíssimes ganes que s'acabés" el toc de queda, a més de celebrar també que a Lleida són les Festes de Maig. "Portem massa temps tancades a la nit i volíem saber que era tornar a sortir de nit", ha indicat.Per la seva banda, la Guàrdia Urbana de Lleida ha reforçat el dispositiu d'aquesta nit amb la previsió que hi pugui haver més gent al carrer. El sotsinspector del cos, Joan Carles Moreno, ha indicat que han intensificat els controls i que han augmentat el nombre de patrulles, d'unes 6 a 14, "com si fos un Cap d'Any o una vetllada de Sant Joan".Des d'aquest diumenge no hi ha toc de queda nocturn entre les deu i les sis del matí, com hi havia des del 25 d'octubre del 2020, i tampoc confinament perimetral de Catalunya. Es manté la limitació de sis persones en reunions, una limitació que, en moltes ocasions, no s'ha respectat en aquesta primera nit.Amb aquest pas Catalunya fa un pas cap a l'obertura després de mesos d'importants restriccions. El Govern ha afirmat que la situació epidemiològica de Catalunya i l'avenç de la vacunació permet anar donant aquests passos, però ha demanat prudència, ja que la pandèmia encara no s'ha acabat.

