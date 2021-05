L'independentisme escocès amplia suports i ja demana un nou referèndum

David Cameron's mandate for EU referendum: 36.9%

Boris Johnson's mandate for Brexit: 43.6%

Nicola Sturgeon's mandate for #indyref2: 48%



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @NicolaSturgeon's unequivocal message to Boris Johnson on the path to independence: "That will be a choice for the people of Scotland." pic.twitter.com/P3Sw4DBQ55 — Olaf Stando (@olafdoesstuff) May 8, 2021

El Partit Nacional Escocès (SNP) liderat per Nicola Sturgeon ha guanyat còmodament les eleccions a Escòcia, però s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta que buscava. A l'SNP li han faltat un escó per assolir els 65 necessaris per controlar totalment el parlament de Holyrood, però ha millorat resultats en les primeres eleccions postBrexit i s'assegura la majoria amb els Verds.Els conservadors mantenen el lideratge de l'oposició retenint els 31 diputats que tenien. Els laboristes perden dos diputats i es queden amb 22, mentre que els ecologistes guanyen terreny assegurant 8 escons, dos més que en els darrers comicis.Amb els resultats definitius encara en l'aire, Sturgeon ha demanat ja un segon referèndum després del 2014 per fer valdre la majoria independentista: "Serà una decisió dels ciutadans d'Escòcia", ha assegurat en ple recompte.En un discurs amb to victoriós, la líder de l'SNP ha dibuixat "un programa ambiciós i transformador per iniciar i impulsar la recuperació". A falta d'uns quants seients, tot apunta que la suma del SNP i els verds superarà amb comoditat els 65 escons que marquen la majoria.La líder independentista ha respost també Boris Johnson, primer ministre britànic, que ha dit que seria "irresponsable i temerari" celebrar un segon referèndum d'independència a Escòcia. Així, ha advertit que "no hi ha cap justificació democràtica" per evitar la votació i que "demostraria que el Regne Unit no és una associació d'iguals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor