Junts insisteix en un acord de coalició però s'obre a cedir els vots per facilitar un Govern d'ERC en solitari

La cloenda del congrés extraordinari de Junts s'ha vist sacsejada poca estona abans que arrenqués. Pere Aragonès, presidenciable d'ERC, ha anunciat que demana els vots de la formació de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez per governar en solitari quan queden 18 dies per a la repetició automàtica d'eleccions i no es preveu un acord immediat entre els actuals socis, que porten negociant des de l'endemà del 14-F. Connectat telemàticament des de Lledoners, Sànchez ha mantingut la mà estesa per formar un Govern de coalició tot i haver acusat Aragonès de "trencar" la negociació. Si ERC aposta per governar en solitari, ha indicat que Junts s'obre a cedir quatre diputats sempre i quan Aragonès trobi la complicitat de la CUP i els comuns.El dirigent republicà compta amb 33 escons d'ERC i els nou dels anticapitalistes, amb els quals ha signat un acord "de mínims" per arrencar la legislatura . Això en fan 42, xifra molt llunyana dels 68 necessaris per sortir com a president al Parlament. Els 32 escons de Junts, per tant, són indospensables. Si Aragonès disposés del vot afirmatiu dels vuit diputats dels comuns i dels nou de la CUP, en sumaria 50. Amb quatre representants de Junts que votessin a favor seu, ja en tindria 54. Una xifra superior als 53 que sumen el PSC, Vox, Ciutadans i el PP, que s'oposaran a la seva tria. Per tant, el recompte total quedaria així: 54 vots a favor, 53 en contra i 28 abstencions. Guarismes suficients per ser investit amb majoria simple en una segona votació a la cambra.El secretari general de Junts ha apuntat que les converses amb els republicans, fins ara, havien anat "raonablement bé". "Havíem tancat acords en matèria de Govern per garantir una resposta àmplia representant la gran centralitat del país", ha assenyalat l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). "Fa molt poca estona hem sabut que ens han emplaçat a donar suport per governar en solitari ", ha constatat Sànchez, que ha indicat que és "possible" un executiu de coalició si s'hi posa "voluntat". "Ens ha sorprès la determinació d'Aragonès quan ens ha demanat els vots i ha trencat les converses per fer un Govern de coalició", ha ressaltat el dirigent de Junts."Ens hauria agradat que aquesta contundència l'haguéssim tingut amb el govern de Pedro Sánchez quan, després de facilitar-los la investidura, no ha tingut resultats", ha apuntat el líder executiu del partit de Puigdemont. "Puc dir que no és cert que Junts hagi proposat cap tutela al president de la Generalitat", ha apuntat sobre el paper del Consell per la República, polèmic des del primer moment. "Continuem oferint la voluntat d'arribar a acords. Falten 18 dies, són pocs, però tenim un acord a tocar", ha ressaltat Sànchez, en la línia del que ja va desplegar ahir en roda de premsa.El secretari general de Junts ha indicat que l'acord "és possible". "No valen excuses. No és normal renunciar a la possibilitat d'un acord estratègic quan l'independentisme viu la repressió que viu", ha remarcat Sànchez, que ha demanat un Govern "d'unitat". "Col·laborarem perquè aquest acord arribi abans del 26 de maig. No hi haurà cap inconvenient, per part nostra. Les nostres propostes són clares, i busquen un treball coordinat des del consens, amb voluntat de totes les parts d'actuar de manera clara", ha ressaltat en referència a l'actuació conjunta al Congrés i al Parlament per "posar l'Estat contra les cordes". "No aspirem a transformar per la porta del darrere els resultats de les eleccions espanyoles del 2019. Tenim 4 diputats i ERC en té 13, i no pretenem alterar aquestes majories que van donar els ciutadans", ha remarcat."El 14-F vam tenir un molt bon resultat que ens ha de permetre continuar mirant al futur amb optimisme. L'aportació de Junts al país és necessària, i som imprescindibles per articular el projecte independentista", ha reivindicat Sànchez, que ha indicat que des del primer moment es va "estendre la mà" a ERC i a la CUP per "posar en valor" el 52% del vot independentista. "Continuem emplaçant-los a seguir treballant per continuar avançant en un acord de legislatura que ens permeti guanyar terreny a les llibertats que ens nega l'Estat", ha indicat, també referint-se al "mandat de l'1-O".En connexió des de Waterloo, Carles Puigdemont no s'ha referit a cap aspecte concret de la negociació, i tampoc a l'anunci d'Aragonès de voler governar en solitari. Sí que ha volgut enviar un avís genèric als qui volen "mensytenir" Junts: "No ens deixarem faltar al respecte ni ens deixarem trepitjar". L'eurodiputat ha indicat que la independència no és possible sense el seu partit -ha apuntat, en aquest sentit, que la participació de Junts és "decisiva"-, i ha carregat contra l'entesa amb l'Estat perquè ja hi ha hagut quatre dècades d'intents que no han fructificat en cap escenari beneficiós."Les necessitats de Catalunya són inajornables. I no les pot resoldre l'Estat. No són suficients més de 40 anys d'intentar-ho del dret i del revés?", ha ressaltat Puigdemont, que ha apuntat que el dèficit fiscal sumarà 160.000 milions d'euros més en els propers deu anys. Puigdemont també ha demanat "unitat interna" i "empatia" de cara a la direcció del partit, que tindrà un repte rellevant: aconseguir afinar una posició conjunta tenint en compte que hi ha sectors que aposten inequívocament per mantenir-se al Govern i d'altres que no veuen amb mals ulls, fins i tot, repetir eleccions."Hem constatat avenços, però també desacords, esculls i dificultats", ha dit Aragonès des de la seu d'ERC assumint "la responsabilitat d'iniciar un govern en solitari" atès que "no hi ha les bases" per un acord sòlid sense que la Generalitat sigui "sobirana i no supeditada" a cap organisme, amb relació al Consell per la República que lideren Carles Puigdemont i Toni Comín. No es pot córrer, ha dit, el risc d'una repetició electoral si l'acord amb Junts no arriba o ho fa tard i posa en risc el pacte amb la CUP, al qual es va arribar abans de la primera investidura -fallida- del presidenciable dels republicans.Aragonès ha explicat que la darrera proposta que han rebut de Junts és que en dos mesos es reformuli el Consell i que decideixi "quina ha de ser la relació amb el govern de l'Estat i el vot dels grups parlamentaris a Madrid". El presidenciable d'ERC ha indicat que això és "una tutela" que no es pot acceptar perquè el govern de Catalunya "no és una gestoria". Una afirmació que, en paraules similars, va formular ja en el segon debat d'investidura, que també va acabar en fracàs per l'abstenció de Junts."No podem demorar més la constitució d'un Govern que ha de governar amb cohesió i confiança; el país no pot esperar més i no podem posar en risc el 52% de vot independentista", ha dit. La fórmula servirà per iniciar la legislatura amb un govern en solitari davant "la manca d'entesa i els desacords de fons", ha afirmat. "No hi ha més temps a perdre", ha dit tot i que ha fet notar que encara falten divuit dies perquè venci el termini per la convocatòria automàtica de nous comicis. Una cita que seria de resultat incert per l'impacte del fracàs de les converses i la gestió de la pandèmia. Les enquestes internes que són damunt la taula d'ERC apunten a una victòria més clara del PSC i no garanteixen que l'independentisme sumi els 74 escons que té ara.

