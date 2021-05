La Fiscalia demana nou anys de presó per a Jordi Pujol i 29 per al seu fill gran

La Fiscalia demanarà nou anys de presó per a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol pels delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals, i 29 anys per al seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, pels mateixos delictes que el pare i els de falsedat documental, cinc delictes contra la hisenda pública i frustració de l'execució, segons han informat diversos mitjans. Les peticions de pena per a la resta de la família van dels vuit anys -per Pere, Oriol, Oleguer, Mireia i Marta Pujol- als catorze, per a Josep Pujol. L'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, s'enfronta a 17 anys de presó, i diversos dels empresaris investigats, a cinc anys.Segons el relat de la Fiscalia, els Pujol van ocultar "una quantitat ingent de diners" a Andorra almenys des de 1991 fruit d'afavorir determinats empresaris que guanyaven concursos públics de la Generalitat. De fet, el fiscal del cas Pujol apunta que l'expresident va aprofitar la seva posició política -va ser president durant 23 anys- per crear una xarxa clientelar d'empresaris afins a CDC. La pena més elevada és per al primogènit, l'encarregat de gestionar els fons de la família a Andorra i també de distribuir-los a la resta de germans, segons apunta també el jutge José de la Mata.El ministeri fiscal sosté que l'expresident i la seva dona van acordar que els fons procedents d'activitats il·lícites es distribuïssin "en comptes oberts" a noms d'ella i dels set fills en bancs andorrans. Concretament a Banca Reig, que després es va fusionar amb Banc Agrícula i va esdevenir Andbank. L'acusació apunta que Pujol i Ferrusola van designar en Júnior la gestió dels fons. El patrimoni obtingut "va ser ocultat a Hisenda" i va aflorar mitjançant "operacions sistemàtiques de blanqueig on van intervenir els membres de la família de manera coordinada al llarg de molts anys".El matrimoni, segons el fiscal, dirigien les operacions d'ocultament i aflorament i el primogènit i la seva exdona en gestionaven els beneficis. La mecànica per ocultar i fer aflorar els fons passava per la creació de nombroses societats en paradisos fiscals, comptes oberts a nom de terceres persones, i transferències i ingresoss en efectiu que van permetre repartir els fons il·lícits i disposar-ne mitjançant càrrecs als comptes d'Andorra.L'Audiència Nacional va proposar al juliol jutjar Jordi Pujol, Marta Ferrusola i els set fills pels delictes d'organització criminal, falsedat documental, delictes contra la hisenda pública, blanqueig de capitals i falsedat documental. Qui no s'asseurà al banc dels acusats és l'esposa de Pujol. El jutge ha decidit arxivar la causa contra Ferrusola per la demència que pateix. De fet, la Fiscalia no la fa constar en el seu escrit d'acusació.

