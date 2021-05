Misteriosa filera de llums visible al cel de Catalunya: què és?

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed, completing SpaceX’s 10th Starlink mission this year pic.twitter.com/gm7U3qDL44 — Starlink (@StarlinkPage) May 4, 2021



Ha sigut potser el millor avistament de Starlink que he vist fins ara pic.twitter.com/cNmvjPWnY3 — Trànsit Aeri de Catalunya (@FlightradarCAT) May 6, 2021

Les xarxes socials han tret fum les últimes hores a Catalunya per l'avistament d'una filera de desenes de llums. Un munt d'usuaris es preguntaven aquest dijous a la nit -passades les 22 hores- de què es tractava, mentre d'altres responien: són satèl·lits Starlink de l'empresa Space X, propietat del multimilionari Elon Musk, desplegats el 4 de maig.El tren de satèl·lits Starlink ha passat en altres ocasions per Catalunya. Des del 2019, se n'han enviat a l'espai 25 paquets de 60 satèl·lits, així que ja n'hi ha uns 1.500 orbitant per la Terra. Quan surt un tren de 60, comencen a separar-se lentament fins que cadascun arriba al punt desitjat. Així, quan fa poc que s'han llançat es veuen com una filera de 60 cossos molt junts.Molta gent els confon, per la seva llum, amb estrelles. Aquest fet es produeix pels panells solars que porten, que reflecteixen la llum del sol. El portal Find Starlink mostra en quin moment es poden veure des de qualsevol ciutat.

