Ángel Gabilondo, ingressat d'urgència per un problema al cor

El cap de llista del PSOE a les eleccions madrilenyes, Ángel Gabilondo, ha ingressat aquest dijous d'urgència a l'hospital Ramón i Cajal de Madrid per una arrítmia cardíaca que li han detectat quan ha anat a posar-se la vacuna contra el coronavirus.El dirigent socialista estava immers en una polèmica amb el seu partit perquè la direcció federal li demana que no reculli l'acta de diputat, després de la pèrdua de 13 escons en els comicis de diumenge passat.La patacada electoral del PSOE a Madrid sí que ha fet dimitir el secretari general del partit a la comunitat, Ángel Franco. Franco també és delegat del govern espanyol a la Comunitat de Madrid i és qui va haver d'afrontar les querelles per haver permès les manifestacions del 8-M del 2020.

