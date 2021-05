Salut comença a citar la gent de 50 a 59 anys per vacunar

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha obert ja convocatòria per vacunar contra la Covid les persones nascudes entre el 1962 i el 1971 (les que tenen entre 50 i 59 anys). L'ordre que seguirà serà per naixement, començant per la gent de més edat. Salut, que preveu poder afegir la franja de 40 a 49 anys el mes que ve , té l'objectiu d'accelerar ara al màxim la immunització de la gent que té més possibilitats de patir una malaltia greu i, per tant, requerir hospitalització.La gent que tingui entre 50 i 59 anys rebran l'avís des del seu Centre d'Atenció Primària, però si no el reben també podran demanar hora a través de la pàgina web de Salut Com que la d'AstraZeneca està limitada a la franja d'entre 60 i 69 anys, la vacunació s'haurà de limitar a les altres. Ara bé, com que el departament no disposa de previsions d'entrega de Janssen i, a més, el Ministeri prioritza utilitzar-la en majors de 70 anys, de moment es farà amb els vaccins de Pfizer i Moderna.La targeta sanitària individual (TSI) juntament amb el DNI, NIE o passaport. També és necessari tenir l'SMS de convocatòria o l’SMS de la programació de la cita enviat per /Salut.

