Arrenca el rodatge de «La vida sense la Sara Amat», la nova sèrie de ficció de TV3

La vida sense la Sara Amat s'estrenarà a TV3 aquest 2021, sent la nova sèrie de ficció de la cadena Foto: Lucia Faraig (Cedida)



Biel Morell i Maria Morera, protagonistes de la nova sèrie de TV3 Foto: Lucia Faraig (Cedida)

Comença el rodatge de l, que es basarà en una de les pel·lícules catalanes de més èxit dels últims anys: La vida sense la Sara Amat. i Fernando Trullols Santiago dirigeixen el projecte que recupera algun dels seus personatges., els actors principals de la producció, es tornaran a posar en la pell de la Sara i en Pep, els dos protagonistes del film. Es rodarà en localitzacions arreu de Catalunya incloent municipis de Girona, el Ripollès, Catalunya Central i el Vallès Occidental.La Sara fa dos anys que va desaparèixer i el poble no n’ha tornat a tenir notícia. En Pep, que sempre ha estat enamorat d’ella, surt en la seva cerca en un intent desesperat d’entendre com i per què va fugir del poble. Una sèrie que barrejaperò amb un rerefons d’allò més tràgic. Què va passar amb la Sara? On és? Per què no vol tornar?serà la productora del metratge. Serà el seu primer cop produint una sèrie. Escrita per Hèctor Fernández Vicens, Anaïs Schaaff, Ferran Folch, Isaac Sastre, Mateu Adrover i Júlia Prats i dirigida per Laura Jou i Fernando Trullols Santiago.Jou, que ja va dirigir els nens de la coproducció de TV3, és especialista en la direcció de nens i adolescents i repetirà en aquesta ocasió amb els joves protagonistes d'aquesta sèrie.

