La nova factura de la llum per trams: és possible estalviar?

Les noves franges horàries de la llum



Hores punta (la més cara): De les 10 h a les 14 h i de les 18 h a les 22 h.



Hores plana (la de preu mitjà): De les 8 h a les 10 h, de les 14 h a les 18 h i de les 22 h a mitjanit.



Hores vall (la més barata): De mitjanit a les 8 h. També tot el dia dissabtes, diumenges i festius estatals que tinguin una data fixa (com ara l'1 de gener o el 25 de desembre).

En les pròximes setmanes les factures de la llum seran ben diferents de les que coneixem fins ara.i que aplicarà preus diferents en funció de l'hora del dia i fins i tot de si és una jornada laborable o un cap de setmana o festiu. Però pagarem més o menys que abans? Així seran d'ara endavant els preus de la llum., mentre que. Perquè s'apliqui un preu mitjà caldrà concentrar el consum elèctric en les hores plana. Així, des del mes vinent posar una rentadora a les set de la tarda serà més car que fer-ho a les deu de la nit, però per estalviar el màxim caldria posar-la de matinada (a partir de les dotze de la nit) o ben aviat al matí (abans de les vuit). També serà més barat deixar la bugada per al cap de setmana., una per als períodes punta i pla i una altra per a les hores vall. Els més beneficiats del canvi seran els que tinguin un cotxe elèctric perquè podran contractar la potència més alta en el període més barat i aprofitar-lo per recarregar les bateries.Les noves tarifes de la llum només s'apliquen als consumidors del mercat regulat, els que paguen l'anomenat preu voluntari al petit consumidor (PVPC). L'objectiu, segons el govern espanyol, és concentrar el consum elèctric en hores menys de menys demanda de llum, per reduir la saturació de la xarxa.Els costos fixos de la factura es mantindran, però amb la nova factura es reduiran els peatges que paguen els consumidors per finançar la xarxa de transport de l'electricitat. La davallada podria ser del 5,6% respecte al 2019, segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).A més de canviar els preus, des del juny també seamb què es podrà accedir a un comparador de la CNMC amb els preus de les diferents empreses.

