El TSJ de les Illes Balears aprova mantenir el toc de queda quan acabi l'estat d'alarma

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha aprovat aquest dijous el paquet de mesures que vol implementar el govern balear un cop acabi l'estat d'alarma, aquest diumenge 9 de maig.És el primer territori que havia demanat mantenir les mesures un cop acabessin les restriccions extraordinàries i ha estat, precisament, el primer a rebre l'autorització judicial. El toc de queda es mantindrà només 14 dies sota autorització judicial: del 9 al 23 de maig. La restricció no permetrà la mobilitat a partir de les 23h fins a les 6 del matí.Entre les restriccions que es mantindrien s'estableix el toc de queda i la prohibició de reunir-se més de sis persones. Per tant, els jutges autoritzen l'administració balear a mantenir-les a partir de dilluns 10 de maig. Les celebracions com els casaments o les trobades religioses tampoc podran superar el 50% de la seva capacitat. Aquesta resolució ha estat aprovada per tres vots a favor i dos en contra.

