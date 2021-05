De colpistes a banquers: cinc indults escandalosos del govern espanyol

La tramitació dels indults per als presos polítics encara la recta final. Els líders de l'1-O han plantat Manuel Marchena, que dimecres va donar-los cinc dies per posicionar-se sobre el perdó, i per tant el Tribunal Suprem ja té tots els ingredients per emetre el seu informe sobre si toca o no "perdonar" els dirigents del procés, que fa més de tres anys que són a la presó. Després totes les mirades es fixaran en el Ministeri de Justícia i en el consell de ministres, que haurà de prendre una decisió previsiblement abans de l'estiu. Els dels presos -que ells no han demanat- són dels indults que més rebombori han generat en els últims anys a Espanya.El perdó, una potestat del govern espanyol que pot exercir amb arbitrarietat, s'ha utilitzat en casos que han provocat escàndol social. En d'altres, per llimar asprors amb l'Esglesia, com ara amb els indults de Setmana Santa, una tradició arcaica que consisteix en peticions d'indults per part de confraries i germandats religioses. El govern de PSOE i Podem no ha abandonat aquesta controvertida tradició, com apuntava fa uns dies Público Sigui com sigui, des del govern espanyol hi ha hagut indults polèmics. Des de colpistes, com el general Armada, fins a banquers, com el número 2 del Banc Santander Alfredo Sáenz, passant per Mossos acusats de tortures, han obtingut indults totals o reduccions significatives de pena que els han permès sortir -o no entrar- a la presó. Moltes d'aquestes peticions s'han tramitat amb més agilitat que les que afecten els presos polítics. Hi ha qui hi veu interessos polítics, en la demora, però la Moncloa ho nega. Repassem a continuació cinc dels indults més escandalosos del govern espanyol:

