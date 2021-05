Els EUA defensen suspendre les patents de les vacunes contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Els Estats Units han anunciat el seu suport a l'exempció de la protecció de la propietat intel·lectual en les vacunes contra la Covid-19, segons ha anunciat Katherine Tai, representant de Comerç Exterior. "Participarem activament en les negociacions en l'Organització Mundial del Comerç perquè això passi", ha assegurat.Els EUA se sumen així a la petició de gran part de la comunitat científica i de 400 europarlamentaris i parlamentaris europeus per afavorir una mesura que podria democratitzar l'accés a les vacunes a escala mundial.L'alliberament de les patents de les vacunes contra la covid-19 s'està debatent a l'Organització Mundial del Comerç després que Sud-àfrica i l'Índia ho proposessin com a mesura per incrementar l'accessibilitat als vaccins arreu del món. L'Organització Mundial de la Salut dona suport a la iniciativa, com també ho fan la majoria dels països amb baixos ingressos, però la Unió Europea i altres països rics estan en contra de la iniciativa.

