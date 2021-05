Pablo Iglesias deixa la política: «No contribueixo a sumar»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, es retira. En una compareixença després de conèixer els resultats de les eleccions dle 4-M a Madrid , Iglesias ha anunciat que deixa tots els càrrecs després dels mals resultats del partit -deu escons, última posició, debacle de l'esquerra davant d'Isabel Díaz Ayuso-. "No contribueixo a sumar", ha dit l'exvicepresident del govern espanyol, que va deixar el càrrec a la Moncloa per intentar aconseguir un govern d'esquerres a Madrid. Un cop certificat el fracàs, ha anunciat que plega.Iglesias ha qualificat de "tragèdia" els resultats del PP a la Comunitat i ha constatat que ell ha estat un "boc expiatori" que ha contribuït a mobilitzar "els més contraris als serveis públics i a la democràtica". PP ha crescut fins als 65 diputats, a quatre de la majoria absoluta, i Vox s'ha quedat als 13 i ja ha avançat que donarà suport a Ayuso en primera volta. En el seu comiat, Iglesias ha dit que no vol ser un "tap" de cara a la renovació de la cúpula de Podem.Ara, el partit haurà de triar nous lideratges i un dels noms destacats a la formació és l'actual vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz. "Determinarà el futur de l'esquerra a Espanya en els pròxims anys", ha apuntat Iglesias sobre la vicepresidenta tercera del govern espanyol. Segons ell, aquestes noves cares han de "feminitzar l'espai polític".Podem ha quedat amb deu diputats com a última força a l'Assemblea de Madrid i no ha pogut mobilitzar prou votants per disputar la presidència al PP d'Isabel Díaz Ayuso, que ha arrasat a la capital espanyola. "Estic molt orgullós d'haver estat útil al meu país durant aquests anys, però quan algú deixa de ser útil ha de saber retirar-se", ha explicat, i ha acabat la seva compareixença amb un "fins sempre".Amb l'adeu d'Iglesias, el sobiranisme perd un aliat a Madrid. El fins ara líder de Podem és un dels que més comprensiu s'ha mostrat amb la idea del referèndum i ha carregat contra la situació dels presos polítics. També ha mantingut un fil de contacte amb Carles Puigdemont, a qui ha definit com a exiliat. En la moció de censura de Pedro Sánchez, va ser decisiu a l'hora de convèncer l'expresident de la Generalitat per tal que el PDECat col·laborés per fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor