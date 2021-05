La contraproposta d'estructura de Govern de Junts tampoc desencalla la negociació

La reunió que han celebrat aquest dimarts al Parlament els equips d'ERC i de Junts tampoc ha servit per desencallar la negociació per investir Pere Aragonès i formar Govern a Catalunya. La cita ha servit perquè els de Carles Puigdemont posessin sobre la taula una contraproposta d'estructura del futur executiu just una setmana després que Aragonès, en una trobada a Lledoners, situés els paràmetres del gabinet que aspira a presidir . Junts no acaba d'estar d'acord amb dues coses: que Presidència acumuli tant poder -sota el seu paraigua s'hi desenvoluparien les competències relacionades amb els fons europeus i les polítiques digitals, ara conselleria autònoma- i la unió entre Acció Climàtica i Acció Exterior, un departament que els de Puigdemont aspiren a governar. Les negociacions són encara lluny d'una entesa imminent.La cimera d'aquesta tarda, a la qual hi ha hagut negociadors de Junts i ERC que s'hi han connectat de manera telemàtica -és la manera que té Jordi Sànchez, empresonat a Lledoners, per participar en el dia de les converses-, se suma als contactes que hi ha en l'àmbit sectorial. Les polítiques socials van ser les primeres en ser abordades, i els contactes han prosseguit per l'àmbit econòmic i l'institucional. L'acord és formalment qüestió de "dies" perquè, en concret, només en queden una vintena per evitar la celebració d'eleccions automàtiques. Tenen temps fins al 26 de maig.ERC era qui més concrecions havia fixat en el calendari de la negociació. Però l'ultimàtum de l'1 de maig ja ha patit una variació significativa. Els republicans han expressat que aparquen, de moment, l'"alternativa" de governar en solitari, com havien posat sobre la taula si dissabte no es produïa un pacte global amb Junts. Per què? Segons el missatge verbalitzat aquest dilluns, perquè en la reunió de Lledoners de dissabte van percebre un "canvi de tendència" que els fa pensar en la viabilitat d'un principi d'acord en "les pròximes hores o dies". La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va exposar ahir que el que van escoltar a la presó del Bages els sembla una "actitud proactiva" de Junts que s'ha d'explorar. A la trobada amb Jordi Sànchez i l'equip de Junts hi van ser presents, en nom d'ERC, tant Oriol Junqueras com Pere Aragonès. El president dels republicans s'ha implicat en les grans cites de les converses, a diferència de Puigdemont.Els republicans, però, no va voler detallar públicament quins elements els han permès passar de la valoració "positiva" de la primera cimera a Lledoners - descrita dimarts en un comunicat - al "punt d'inflexió" de dissabte. Fonts de la negociació consultades peradmeten que les diferències entre Junts i ERC continuen tenint com a qüestió nuclear el full de ruta. L'estratègia independentista i com s'ha de decidir aquesta estratègia -el rol que ha de tenir el Consell per la República i el pla B a la taula de diàleg , si l'instrument de negociació amb l'Estat no dona resultats- són aspectes que encallen les converses. Els dos partits han avançat en el pla de Govern, en els espais de coordinació i també en la definició de l'estructura que ha de tenir l'executiu.De la mateixa manera que els republicans consideren que concedir un "marge de temps" a Junts per facilitar el pacte és ara el més adequat, també demanen als seus socis a l'executiu en funcions que no demorin les decisions per "dinàmiques internes". "Estem a prop d’un possible acord", va insistir la secretària general adjunta d'ERC, que va demanar no actuar de forma "irresponsable" a l'hora d'esgotar els terminis. De moment, Junts té fixat un congrés extraordinari aquest dissabte, en el qual participaran tant Carles Puigdemont com Jordi Sànchez. L'important, més que aquest conclave, és una decisió que ha adoptat aquest dilluns l'executiva: les bases de Junts tindran l'última paraula sobre qualsevol acord vinculat a la investidura d'Aragonès Fins ara, aquest escenari havia estat descartat. Més d'un alt dirigent del partit, en privat, havia fet servir aquesta expressió per justificar la negativa: "Només ens faltaria això". En l'executiva de la setmana ja van haver-hi veus que van defensar la consulta, i en aquesta ha estat l'opció majoritària dels dirigents de Junts. El format encara no està definit, però Artadi es va comprometre a que sigui una pregunta clara que permeti saber què pensen les bases sobre qualsevol acord que es forgi. La prioritat continua sent formar un Govern de coalició, però tant si hi ha entesa com si no, la militància decidirà de manera telemàtica. Una nova pantalla per a una investidura que ja és enrevessada.La consulta suposa una eina de pressió de cara a ERC, però també un maldecap afegit pel sector més institucional de Junts, que reclama amb major o menor mesura reeditar l'acord amb els republicans i formar part de l'executiu. "Personalment, crec que Junts és una formació política amb vocació de govern. Per tant, hem de ser al Govern de la Generalitat", ha apuntat Meritxell Budó, consellera de la Presidència, a TVE . La consulta ha estat celebrada per Joan Canadell, número tres a les eleccions i representant de l'ànima més independent, que ja ha obert la porta a quedar fora de l'executiu. La consulta interna de Junts inquieta ERC i porta al límit la investidura.

