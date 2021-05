PP i Vox tindrien majoria absoluta a Madrid, segons el sondeig

Isabel Díaz Ayuso serà, com es preveia, la gran guanyadora de les eleccions a Madrid. El sondeig que ha fet públic la cadena pública de la Comunitat després del tancament dels col·legis li atorga fins a 65 escons, molt a prop de la majoria absoluta, que se situa als 69 diputats, i amb el doble de diputats respecte a les eleccions de 2019. Ayuso necessitaria el suport de Vox per governar. Els ultres, liderats per Rocío Monasterio, sumaria entre 12 i 14 escons.Les esquerres no han aconseguit aglutinar prou suports per disputar la presidència a Ayuso. El líder del PSOE, Ángel Gabilondo, hauria quedat en segona posició amb entre 25 i 28 escons. La tercera posició seria per Més Madrid, a roda dels socialistes, amb entre 21 i 24 escons. El moviment de Pablo Iglesias de deixar la vicepresidència del govern espanyol per liderar l'ofensiva de Podem a Madrid no hauria tingut l'èxit esperat i la formació, segons el sondeig, quedaria amb entre 10 i 11 escons.El gran derrotat de les eleccions seria Ciutadans, amb Edmundo Bal, que no aconseguiria entrar a l'Assemblea de Madrid. La patacada del partit taronja se sumaria a la caiguda al Parlament, on van passar de ser primera força a quedar relegats en les últimes posicions amb només sis diputats. La campanya ha adquirit dimensió estatal i ha adoptat formes plebiscitàries. Si per Ayuso, que ha buscat durant la campanya el cos a cos directe amb Pedro Sánchez, a Madrid es dirimirà la sort de la Moncloa, pel bloc d'esquerres a la Comunitat la dicotomia és "feixisme o democràcia". Les eleccions, això sí, s'han plantejat com un plebiscit sobre el model Madrid, un sistema de poder basat en la "guerra cultural" pels valors més reaccionaris i un nacionalisme espanyol bel·ligerant. I si bé són unes eleccions autonòmiques, la Moncloa estarà molt pendent dels resultats.Pedro Sánchez, de fet, se la juga. Va ser la maniobra de la moció de censura a Múrcia orquestrada per PSOE i Ciutadans la que va precipitar la màquina electoral a Madrid. L'escenari que pot sortir de tot plegat, si es confirmen els sondejos, podria deixar Moncloa en ridícul. Si es confirma la derrota del bloc progressista serà una bofetada a la cara del líder socialista. La hipòtesi d'unes eleccions espanyoles anticipades -s'han de fer el 2023- quedarà estroncada en sec i el magma del poder madrileny, amb la seva divisió mediàtica al davant, s'abraonaria contra l'executiu de Sánchez.Els resultats a Madrid tindran impacte a la Moncloa i incidiran en la situació a Catalunya. Si es confirma una victòria de la dreta madrilenya, fortament nacionalista, poden reduir el marge de maniobra de l'executiu de Sánchez i el posaran a la defensiva pel que fa, per exemple, als indults o a la reforma de la sedició. En aquest context, el PP de Casado virarà encara més a la dreta i tota concessió de Moncloa al sobiranisme es farà més costeruda. Sánchez, sempre ambigu quan es tracta de jugar la carta del "diàleg" amb Catalunya, pot enrocar-se si demà les urnes madrilenyes no li aporten capital polític. Els indults tornen a ser damunt la taula, s'han de reactivar després del 4-M.

