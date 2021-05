Salut començarà a vacunar dilluns que ve la població de 50 a 59 anys

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut començarà a vacunar a partir de dilluns que ve, 10 de maig, la població de 50 a 59 anys. Aquesta franja d'edat rebrà els vaccins de Pfizer i Moderna, i més endavant potser també el de Janssen.Així ho ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Les persones rebran l'avís des del seu Centre d'Atenció Primària i també es podran apuntar per rebre la vacuna a través de la pàgina web de Salut . En alguns punts del país ja s'ha començat a vacunar persones de 59 i 58 anys, però la crida generalitzada no començarà fins dilluns que ve.Argimon ha informat que el "gruix" de persones de 80 anys o més ja han rebut les dues dosis de la vacuna i ha assegurat que s'està avançant positivament en la franja d'edat dels 70 als 79.El secretari de Salut Pública ha insistit en la demanda a l'Estat per retardar el subministrament de les segones dosis de la vacuna de Pfizer. Salut preveu que la farmacèutica enviï tres milions de dosis fins al 15 de juliol.Argimon ha assegurat que ampliar a vuit setmanes l'interval entre dosis, permetria que el 15 de juliol hi hagués cinc milions de persones que haurien rebut almenys una dosi. En aquest cas, tota la població més gran de 30 anys hauria rebut la primera dosi i tots els més grans de 60, la segona. En cas contrari, sempre segons els càlculs de Salut, hi hauria un milió i mig de persones totalment immunitzades.Durant la roda de premsa, Argimon ha qualificat de "bona notícia" la fi del toc de queda, que el Govern ha anunciat avui . El confinament nocturn, establert a les deu del vespre des de l'octubre, decaurà amb la fi de l'estat d'alarma i la Generalitat ha descartat oficialment prorrogar-lo.Les dades epidemiològiques ho permeten, segons el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i això ha portat el Govern a no impulsar cap modificació legal per aixoplugar un hipotètic toc de queda determinat per l'administració autonòmica.El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un decret que permetrà a les autonomies recórrer al Tribunal Suprem si els jutges de cada comunitat els tomben les restriccions pensades per contenir la pandèmia un cop decaigui l'estat d'alarma, a partir del 9 de maig.

