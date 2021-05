El govern espanyol allarga tres mesos una moratòria de desnonaments amb llacunes

El Consell de Ministres del govern espanyol ha aprovat aquest dimarts la pròrroga de tres mesos de la moratòria de desnonaments que ja havia anunciat el president de l'executiu , Pedro Sánchez. A l'espera que la mesura es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'ampliació de la mesura no aporta nou contingut a una normativa que no ha complert fins ara l'objectiu d'aturar els desallotjaments de totes les famílies vulnerables.La moratòria es va aprovar el 22 de desembre i inicialment estava previst que caduqués el 9 de maig, coincidint amb la fi de l'estat d'alarma. La Moncloa havia aprovat el 31 de març del 2020 una primera suspensió de desnonaments que només donava cobertura a les famílies que poguessin acreditar una vulnerabilitat econòmica causada directament per la Covid-19.Després de les pressions dels col·lectius en defensa del dret a l'habitatge, l'executiu va ampliar els supòsits en què les famílies es podien acollir a la moratòria i protegia totes les persones vulnerables. Almenys això deia el missatge polític de la Moncloa. A l'hora de la veritat, però, no s'han aturat tots els desnonaments de famílies empobrides.Pe entendre els motius de la disfunció cal recordar el criteri de part de la judicatura i l'advocacia en relació a la norma. Ja al febrer, el delegat del deganat dels jutges de Barcelona en matèria de Dret Civil, Roberto García Ceniceros, avisava que el contingut del decret era "interpretable".Pel delegat, el govern espanyol obre la porta a una "doble interpretació" i no deixa clar si s'han d'aturar els desnonaments de totes les famílies vulnerables o només d'aquelles que puguin acreditar una vulnerabilitat provocada per la pandèmia.Des de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) anaven un pas més enllà i després de l'aprovació del decret consideraven que la moratòria no protegeix les famílies en situació de vulnerabilitat prèvia a la pandèmia. "El contingut és el mateix que al març i els magistrats veuen clar que si la manca de solvència era prèvia a la pandèmia, al llogater no ser li ha d'aplicar la moratòria", assegurava Cristina Vallejo, membre de la junta de govern de l'ICAB.El govern espanyol també ha aprovat aquest dimarts la pròrroga fins al 9 d'agost de la moratòria de pagament de lloguers per part de famílies vulnerables que visquin en pisos propietat de grans tenidors o d'administracions públiques.

