Girona, primera ciutat catalana en donar un permís menstrual a les treballadores municipals

Les treballadores de l'Ajuntament de Girona podran optar a un permís menstrual si es troben malament en el moment en què tenen la regla, segons es preveu en una modificació del conveni laboral que ha proposat avui dilluns el sindicat majoritari dins del consistori gironí, la Intersindical.Si la mesura és aprovada pel ple, les treballadores de l'Ajuntament tindran vuit hores al mes per no anar a la feina, sigui en una jornada completa, o bé repartint-les en més d'un dia. A més, no es tramitarà com una baixa laboral. Aquestes hores, però, caldrà recuperar-les abans de tres mesos.La Intersindical-CSC ha detectat que les treballadores utilitzen "de manera habitual" els seus dies d'indisposició i alguns de vacances quan tenen la menstruació. Això, expliquen des del sindicat, evidencia que aquest procés fisiològic "impossibilita sovint" conciliar la salut i el treball. La Intersindical-CSC defensa que la proposta permet "flexibilitzar la jornada laboral", a la vegada que garanteix el "dret a la salut i el benestar" de les treballadores.El sindicat independentista també comunica que el permís de flexibilització menstrual aprovat al consistori gironí és només l'inici d'aquest tipus de mesures, i que l'objectiu és impulsar-lo a tots els centres de treball del país per "garantir la salut" i contribuir a construir la "República feminista a la feina i a tot arreu".El permís ja ha passat el primer tràmit dins la taula de negociació i ara haurà de ser ratificada en el ple del mes de juny. Si la modificació del conveni s'acaba duent a terme, el consistori gironí es convertirà en un dels primers a tot l'Estat que estableix una regulació per aquesta tipologia de casos. Avui dia, l'Ajuntament compta amb 533 dones contractades, en una plantilla que està conformada en total per 1.047 persones.

