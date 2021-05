El reglament intern de la Guàrdia Urbana no empara el tiroteig al sensesostre

El protocol intern d'ús d'armes de foc de la Guàrdia Urbana de Barcelona no dona empara a l'actuació de l'agent que va disparar el 21 de novembre contra un home sense sostre, Marjan C., al passeig de Sant Joan. El cos ha facilitat per primera vegada part dels protocols, després d'una petició formal de transparència feta peri el seu contingut deixa clar en quins supòsits es pot utilitzar la pistola i en quins no. Quatre mesos després del tiroteig, Marjan C. és l'únic investigat pels fets i el policia ha tornat a patrullar.La Guàrdia Urbana ha accedit a fer públics els articles 6, 7 i 10 del Procediment Operatiu 17/21 d'ús d'armes de foc. El punt número 6 fa referència als aspectes generals d'aquesta utilització i deixa clar que sempre cal prioritzar les actuacions menys lesives i regir les intervencions policials pels principis d'oportunitat, congruència i proporcionalitat. "L'arma de foc només es podrà fer servir quan hi hagi una agressió imminent que generi un risc greu per a la vida o la integritat física de les persones", assenyala.També es recull que la pistola només es podrà fer servir quan aquesta sigui "l'únic mitjà possible" i deixa clar que els agents han d'evitar conseqüències més greus que allò que es vol evitar". "L'actuació ha de ser proporcional a l'atac que es vol neutralitzar i ha de causar la menor lesivitat possible a la persona agressora", recullen els protocols.El punt 7 fa referència als supòsits en què es pot fer servir la pistola. Els escenaris que ho justificarien són haver de respondre a un atac amb arma de foc, explosius o objectes perillosos, o actuar en defensa pròpia o d'altres persones quan hi hagi perill imminent de mort o lesions greus. També, quan un presumpte delinqüent posi en perill la vida del policia o d'altres persones i no se'l pugui reduir amb mesures menys extremes.En cas que un agent dispari, aquest ha d'informar immediatament el seu comandament i li ha de lliurar l'arma de foc, la munició i els carregadors. També de manera immediata s'ha d'informar als Mossos d'Esquadra i preservar l'escenari dels fets per a la investigació posterior.Fins ara, a les peticions d'aquest mitjà, l'Ajuntament s'havia limitat a fer referència a la llei catalana de policies locals, poc concisa en relació a l'ús d'armes de foc . Fonts oficials municipals asseguraven que el cos es regia per la normativa aprovada pel vuitè congrés de les Nacions Unides sobre Prevenció del Delicte i Tractament del Delinqüent, que limitava l'ús de la pistola quan aquest fos "inevitable". Ara, amb la publicació per primera vegada dels protocols interns, el tiroteig contra el sensesostre queda encara més qüestionat.Marjan C. va rebre l'impacte d'un tret per part d'un agent de la Guàrdia Urbana, després de quedar acorralat al passeig de Sant Joan. La policia va rebre un avís per suposades molèsties que l'home hauria estat causant als veïns. A partir d'aquí, un ampli dispositiu amb agents a peu i vehicles policials va perseguir-lo fins a tallar-li totes les vies d'escapament. Imatges difoses pocs dies després del tiroteig demostren com l'home duia un braç en cabestrell i amb l'altre mà agafava una bossa de plàstic. També demostraven que l'agent que va acabar disparant ja havia desenfundat la pistola mentre el perseguia.Les imatges van deixar tocada la versió oficial dels fets que inicialment havien transmès la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament. Un agent ha disparat a una persona per repel·lir una presumpta agressió", comunicava la policia local a través del seu compte oficial de Twitter. "La persona mostrava una actitud molt agressiva i amenaçava els agents amb una navalla de grans dimensions", afegia.El mateix dia dels fets, però, el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament, Albert Batlle, assegurava que no constava que el sensesostre hagués amenaçat ningú. Inicialment Batlle sí que va donar per fet que l'home s'havia abraonat sobre els agents, però pocs dies després va evitar ratificar aquest extrem "Jo no vaig atacar la policia" , assegurava Marjan C. en les seves primeres declaracions públiques sobre els fets a. L'home va passar quatre mesos ingressat a l'hospital a causa de l'impacte de bala a l'abdomen i per ara és l'únic investigat judicialment pels fets, acusat d'atemptat contra l'autoritat. L'agent que va disparar torna a patrullar des de fa almenys tres mesos

