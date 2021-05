Qui és qui en la batalla jurídica final a Estrasburg

Robert Spano, president del TEDH Foto: TEDH

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) està format per 47 jutges, un per cada estat membre de la Unió Europea, elegits per un període de nou anys no renovables. Els jutges del TEDH són independents i no representen el seu estat, i els escull l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europea a partir d'una llista de tres membres que proposa cada país. Actualment, el president del TEDH és l'islandès Robert Spano (Reykjavik, 1972), que va ser elegit l'any passat per la resta de jutges del tribunal. És llicenciat en Dret i té una titulació en Dret Europeu i Comparat per la Universitat d'Oxford. Va accedir al TEDH l'any 2013 i entre 2017 i 2019 va ser president de secció, fins que el maig de 2019 va assumir la vicepresidència de l'organisme.El TEDH té un president i dos vicepresidents, Jon Fridrik Kjolbro (Dinamarca) i Ksenija Turkovic (Croàcia), que alhora són presidents de dues de les cinc seccions en què s'organitza el tribuanl. Els altres presidents de secció són Paul Lemmens (Bèlgica), Síofra O'Leary (Irlanda) i Yonko Grozev (Bulgària). Dins de cada secció es constitueixen sales de set membres de manera rotatòria entre els quals hi ha el president de la secció i el jutge escollit per l'estat afectat en cada cas. Un cop s'admet a tràmit la demanda passa a una sala de set jutges que es pronuncia sobre el fons i acaba dictant sentència després d'un intercanvi d'arguments entre les parts, és a dir, entre les defenses i l'advocat de l'Estat Luis Enrique Vacas. És molt probable en aquest cas hi hagi també una vista. Un cop es dicta sentència, es pot presentar recurs a la Gran Sala. Si no, es converteix en ferma.