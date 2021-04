Denuncien un guàrdia civil per discriminació lingüística: «Parla en espanyol, som a Espanya»

Nou cas de discriminació lingüística per part dels cossos policials espanyols al País Valencià. Diumenge a la nit a Vinaròs la Guàrdia Civil va aturar un vehicle en què viatjaven tres persones i va demanar-los la documentació. En respondre una d'elles en català, un dels policies li va respondre: "No t'entenc, parla en espanyol, que som a Espanya", segons El Periódico Mediterráneo La denunciant va continuar parlant en la seva llengua i una altra policia del control, en to més amable, va demanar-li que canviés l'idioma perquè l'agent estava "destinat de fora" i no l'entenia.En passar el control de trànsit, l'afectada va acudir a la comissaria de la Policia Local de Vinaròs per denunciar el guàrdia civil que li va impedir parlar en català, a qui acusa d'abús de l'autoritat i discriminació lingüística.

