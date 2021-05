El Primer de Maig dels estralls de la pandèmia: l'hora dels sindicats

El Primer de Maig d'enguany arriba immers en un escenari de lluites sindicals, acomiadaments i atur. Els estralls socioeconòmics de la Covid comencen a aflorar en molts sectors i colpegen amb duresa la indústria, els serveis i els més vulnerables. És per això que el Dia del Treballador torna carregat de reivindicacions laborals, que en els anys anteriors havien quedat suplantades per qüestions de caràcter social i nacional.



Els darrers barems fan pensar que el pitjor encara està per arribar, quan desapareguin les solucions temporals impulsades pel govern espanyol en forma d'ERTO i moratòries de desnonaments, amb data de caducitat el 31 de maig i el 9 d'agost, respectivament. Els conflictes creixents en diferents àmbits els darrers dies, ens donen pistes dels escenaris als quals s'enfronta la classe treballadora els mesos que venen.

Convocatòria anticapitalista per l'1 de maig Foto: @ProAmnistia



L'ANC i la Intersindical en la presentació de la campanya Alcem-nos Foto: ANC

A Tarragona i Reus hi ha dues vagues convocades per la setmana que ve en contra dels acomiadaments col·lectius presentats a les plantilles de BIC Graphic i H&M; CaixaBank i BBVA retallaran la plantilla a través d'ERO que afecten 8.300 i 3.800 empleats a tot l'Estat, respectivament; El Corte Inglés acomiadarà a més de 4.000 empleats; l'empresa d'automoció Continental de Rubí anuncia la sortida de 760 empleats; la nord-americana TE Connectivity tancarà la planta amb 248 treballadors. A tot això, cal sumar el degoteig de desnonaments que no s'atura malgrat la moratòria en vigor, i el malestar juvenil pel 38,1% d'atur en menors de 26 anys a Catalunya i la precarietat que impera al mercat laboral.Així mateix, el Dia del Treball arriba amb unes xifres d'atur molt elevades, malgrat que han disminuït des de febrer, les dades mostren un creixement molt important el darrer any en un 26,6%. Al conjunt dels Països Catalans, el març tancava amb 1.094.005 aturats mentre que els ERTO afectaven 363.630 treballadors. Si ampliem la mirada a Catalunya, els aturats arriben als 505.900, un 21,31% més que el març passat. A banda, els ERTO afecten 157.873 treballadors.A tot això, els sindicats tornen a prendre els carrers en la històrica jornada de lluita pels drets laborals, amb unes convocatòries marcades per la previsió de pluges a diversos punts del país. Arreu del territori hi ha centenars de convocatòries, algunes adaptades a nous models per la situació sanitària. És el cas de CCOO i UGT, que enguany es manifesten de manera simbòlica pel reconeixement a la tasca dels treballadors essencials durant la pandèmia. En aquest sentit, convoquen set manifestacions estàtiques arreu de Catalunya "per tenir memòria de la gent que ha patit durant la Covid", explicaven dijous en roda de premsa els líders dels sindicats Javier Pacheco (CCOO) i Camil Ros (UGT).Més enllà dels reconeixements, els grans sindicats han volgut tenyir el seu discurs amb algunes demandes laborals. D'aquesta manera, es mobilitzaran per exigir la posada en marxa de l'agenda social "pendent i compromesa amb els agents socials i amb la ciutadania". Amb el lema Ara toca, marxaran contra la precarietat laboral, la reforma laboral i els lobbies empresarials. La performance a Barcelona es farà, com de costum, davant l'edifici de Correus de Via Laietana a dos quarts de dotze del migdia.Per altra banda, els sindicats anticapitalistes convoquen sota el paraigua de la Taula Sindical de Catalunya que agrupa la Confederació General del Treball (CGT), la Confederació Nacional del Treball (CNT), el Sindicato de Comisiones de Base (CoBas), la Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i Solidaritat Obrera (SO). La manifestació unitària a Barcelona tindrà lloc al Passeig de Gràcia amb Provença a les cinc de la tarda sota el lema Des dels barris prenem els carrers. Unim-nos, responem. Per un Primer de Maig anticapitalista, a la que s'han afegit diverses columnes que sortiran una hora abans de barris de Barcelona convocades pels sindicats d'habitatge, l'esquerra independentista, així com diverses organitzacions llibertàries i antifeixistes.El marc discursiu dels sindicats de classe gira entorn la crítica al capitalisme neoliberal "que ha deixat la classe treballadora en una situació límit". En aquest sentit, avisen d'un empipament general a causa de la repressió: "l'olla social fa senyals d'estar a punt d'esclatar". Per aquest motiu, animen a sumar-se a alguna de les més de cinquanta manifestacions anticapitalistes organitzades en diferents punts dels Països Catalans, que marxaran per la derogació de les reformes laborals del PSOE i PP, a favor d'unes pensions públiques, per la Renda Bàsica Universal o pel Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 1.300 euros, entre moltes altres.Per altra banda, la Intersindical-CSC, el sindicat independentista majoritari, aprofita la jornada per seguir dotant de contingut social el discurs independentista. Enguany el sindicat reivindica els set eixos vertebradors del model de país "republicà i socialment just" que ha de ser la República Catalana. Aquesta és una idea que dóna forma a la campanya que la Intersindical, de la mà de l'ANC, van activar fa dues setmanes sota el nom " Alcem-nos " per evidenciar la independència com l'única eina vàlida per fer un país "al servei de la gent treballadora".En aquest sentit, la Intersindical ha convocat més de 20 mobilitzacions arreu del Principat sota el lema Construïm el futur! Al servei del país i de la gent treballadora. Les marxes pivotaran entorn unes demandes molt alineades amb el discurs dels sindicats anticapitalistes, amb qui coincideixen plenament en qüestions com la Renda Bàsica Universal, el SMI de 1.300 euros, la titularitat pública dels serveis bàsics o la defensa d'unes pensions dignes, entre d'altres. A banda, la Intersindical inclou la defensa del català en els llocs de treball. A Barcelona, la concentració serà a la porxada de l'Auditori de Barcelona a les onze del matí.

