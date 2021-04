El Parlament avala la compareixença d'Aragonès enmig dels retrets de l'oposició

Pere Aragonès, vicepresident en funcions i candidat d'ERC a la investidura, compareixerà en el proper ple del Parlament per explicar el pla del Govern per fer front a la pandèmia i exposar la gestió dels fons europeus. La cambra catalana ha aprovat aquest dijous la compareixença amb 126 vots favorables a les iniciatives de PSC, Ciutadans i el PP. La propsta de Vox, que s'ha votat per separat a la resta, només ha rebut 18 suports i 110 en contra. Així doncs, ERC, Junts i la CUP es mostren també favorables a què Aragones expliqui la situació de la pandèmia i de l'economia catalana.ERC ha recordat a través de la diputada Marta Vilalta que el Govern ja s'ha sotmès a una sessió de control aquest dijous al matí. La representant dels republicans ha insistit en què Aragonès ja va donar la cara en els dos debats d'investidura del març. Vilalta torna a reivindicar la conformació d'un Govern "fort" per la "reconstrucció econòmica" del país i "enfilar la constitució de la República Catalana". Junts, a través de la diputada Glòria Greixa, ha anunciat el seu vot a favor a totes les propostes menys a la de Vox.La CUP, a través de la diputada Laia Estrada , ha anunciat el vot favorable a la compareixença d'Aragonès, però no votant a favor de les propostes de l'extrema dreta. La diputada de la CUP ha demanat apostar per "l'atenció primària" per poder vacunar a tothom i acabar amb la "concentració publicoprivada". "És la forma per acabar amb el classisme i garantir la dignitat dels treballadors de la salut", ha afirmat. Els comuns han criticat la "falta de ganes" de comparèixer amb la "disposició" que hi havia a l'inici de la campanya. També creuen que Aragonès està "frustrat" perquè no aconsegueix ser president.Alícia Romero, diputada del PSC, ha estat la primera a justificar la sol·licitud de compareixença: "129 dies que tenim un Govern en funcions, 75 dies que els catalans van votar i 57 dies que no compareixen al ple del Parlament", ha criticat. "Quin és, doncs, el seu sentit de la democràcia?", ha preguntat Romero. La portaveu del PSC ha retret a Aragonès que no comparegui "enmig d'una pandèmia i d'una crisi econòmica" i li demana explicacions sobre la "vacunació i la desescalada" i sobre la "gestió" dels fons europeus.Al seu torn, Anna Grau, ha criticat la "decadència devastadora" d'aquest Govern. La diputada de Ciutadans ha retret la concessió econòmica als gimnasos DIR mentre s'està desnonant el Gimnàs Sant Pau -tot i que la justícia n'ha suspès el desnonament-. Grau ha tornat a reiterar a Vergés la polèmica per la vacunació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La diputada de Ciutadans ha tancat el seu discurs afirmant que a Aragonès "no el deixen comparèixer".La diputada del PP, Eva Parera, ha recordat que "fa un any i mig que la legislatura està esgotada" i ha retret que Junts i ERC vulguin tornar a governar "plegats". Parera també ha criticat les filtracions del Procicat a l'hora d'informar sobre les mesures per frenar l'avenç de la pandèmia i la "falta de transparència" per explicar qui pren les decisions. "La ciutadania mereix saber si els sacrificis que estan fent serveixen per a alguna cosa", ha conclòs el seu discurs. Joan Garriga, per la banda de l'extrema dreta de Vox, ha acusat l'independentisme de la "falta de vacunes" i ha criticat que "l'única mesura" del Govern fos el confinament -tot i que és una mesura implementada a tot l'Estat-.Amb l'aprovació de la compareixença d'Aragonès el Parlament tanca un ple que ha arrancat a les deu del matí i que no ha acabat fins passades les vuit del vespre. En la sessió matinal, el Govern en funcions ha hagut de donar resposta a les qüestions del PSC sobre l'emissió per TV3 del documental del judici del procés o les crítiques de Vox, Ciutadans i PP per la vacunació dels Mossos i la policia espanyola , entre d'altres. El ple també ha elegit Aurora Madaula com a segona secretària de la mesa del Parlament.

