Salut començarà a vacunar guàrdies civils i policies nacionals el proper dilluns

El Departament de Salut començarà a vacunar agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional el proper dilluns. Es complirà així amb l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va donar 10 dies per arribar als nivells de vacunació dels Mossos d'Esquadra.La vacuna que se'ls inocularà serà la de Moderna. Segons va informar el propi TSJC basant-se en un informe de Salut, el 22 d'abril s'havien vacunat el 80,3% dels mossos, el 71,2% dels agents de les policies locals i el 79,1% dels de la Guàrdia Urbana de Barcelona. El percentatge en la Policia Nacional era del 9,9% i en la Guàrdia Civil, del 6,3%. La vacunació a la demarcació de Barcelona serà a la comissaria de la Zona Franca.El sindicat de la Policia Nacional JUPOL i l'associació de la Guàrdia Civil JUCIL han mostrat la seva satisfacció després de la notícia. La secretària regional de JUCIL, Milagros Cívico, ha assegurat que d'aquesta manera es posa fi a una "injustícia" per part de les autoritats catalanes, a qui ha acusat d'"esquivar i incomplir de manera qüestionable les seves obligacions posant excuses".Les dues organitzacions han criticat les "difamacions" del Govern ja que asseguren que se'ls està atribuint "que siguin els culpables de retards en les vacunacions de la població general". El secretari regional de JUPOL, Marco Veiras, ha lamentat que hagi calgut anar als tribunals per aconseguir "el que és just per als agents" que presenten servei a Catalunya.

