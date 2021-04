Netflix estrena demà la primera pel·lícula doblada en català

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

La primera pel·lícula doblada en català arribarà demà divendres, 30 d'abril, a Netflix: Els Mitchell contra les màquines. La plataforma ha fet públic aquest dimecres el tràiler del nou film d'animació que distribuirà la multinacional i la sorpresa ha estat que estava disponible (només a la plataforma, no als seus canals a les xarxes socials) en llengua catalana, tant en veu com en subtítols. A pregunta d'aquest diari, Netflix ha confirmat que la pel·lícula s'estrenaria en català a finals de més. El compte @Doblatgeencatalà ha estat l'únic que ho ha promocionat a les xarxes socials, davant la manca de promoció de Netflix.La pel·lícula, en producció des del 2020, no s'havia estrenat abans per problemes de cartellera a causa de la pandèmia. És per això que Netflix, en adquirir els drets de distribució que els tenia Columbia Pictures a les sales, ha comprat també la versió catalana. Així doncs, després de Disney+ i Amazon Prime, Netflix es converteix en la tercera plataforma internacional en integrar algun contingut en català.Filmin és l'única que té el servei completament disponible en llengua catalana i ofereix contingut en català, subtitulat i fet a Catalunya. Movistar+ té un conveni amb la Generalitat i n'ofereix diverses ja doblades. A Netflix hi podem trobar dos films fets específicament en la nostra llengua: Incerta Glòria i La propera pell. També estan disponibles fins a cinc sèries originals en català, entre elles Merlí i Les de l'Hoquei.El film, de Sony Pictures, està produït pels responsables dels èxits d'animació com Spider-Man: Into the Spider-Verse o les dues pel·lícules de Lego. La trama girarà al voltant d'una família corrent que s'enfronta al repte més gran de la seva història: salvar el món de l'apocalipsi robòtic.

