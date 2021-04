Barcelona no apujarà l'oferta pel Gimnàs Sant Pau i demana al jutge que ajorni el desallotjament

L'Ajuntament ha apujat lleugerament l'oferta per comprar l'edifici del Gimnàs Social Sant Pau i ha posat 9,7 milions d'euros sobre la taula de la propietat. Així ho han assegurat el regidor de Presidència, Jordi Martí, i la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laura Pérez, en roda de premsa aquest dijous. "Amb els diners públics no s'hi pot jugar i totes les despeses s'han de poder justificar", ha defensat Martí, avançant que el consistori no podrà oferir més diners.En aquest escenari, l'Ajuntament ha demanat al jutjat de primera instància número 5 de Barcelona que ajorni el desallotjament del gimnàs, previst per divendres, per guanyar temps i seguir negociant amb la propietat. Martí i Pérez han assegurat que les converses continuen "obertes" però han insistit que l'oferta municipal no pot superar la taxació "oficial".A menys de 24 hores per a l'execució del desallotjament, doncs, l'ordre judicial continua vigent. Els responsables del projecte social han denunciat els darrers dies que l'Ajuntament "no ha fet els deures" i aquest dimecres ERC i JxCat van denunciar "deixadesa" per part del govern municipal.El 2016 l'Ajuntament va descartar l'expropiació del gimnàs i el 2018 el ple municipal va aprovar explorar la via de la compra. Des de l'esclat de la pandèmia i arran d'un acord amb l'Ajuntament, el gimnàs ha atès més de 2.500 persones sense sostre per oferir-los menjar, roba i servei de dutxes.

