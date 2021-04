Els Mossos alerten de robatoris amb el perillós mètode del «matalleó»

Els Mossos d'Esquadra han detectat diversos casos de robatoris amb el mètode del "matalleó" a Terrassa des de principis d'abril. Tal com han confirmat fonts de la policia catalana a, en un dels casos es va detenir in fraganti un veí de Terrassa de 25 anys com a autor dels fets.Aquest perillós mètode de submissió consisteix en agafar la víctima pel coll, pressionant-la amb força per deixar-la inconscient o semi-inconscient, i aleshores aprofitar per robar-li les pertinences i objectes. Es tracta d'un mètode que, en cas de persistència, pot causar la mort a la víctima per falta de sang, i per tant d'oxigen, al cap.A més, els agents relacionen aquesta persona, J.B, amb almenys un altre assalt amb aquesta tècnica, i el busquen. S'ha emès una ordre de detenció.Coneixedor de la cerca policial, el jove s'hauria instal·lat a Barcelona juntament amb un grup de quatre o cinc còmplices, tots amb antecedents policials per robatoris a Terrassa, segons els Mossos.

