Catalunya rebrà 566.900 vacunes aquesta setmana

Catalunya rebrà fins divendres 566.900 vacunes, en una setmana rècord en què arribaran a l'Estat dos milions de dosis més de les previstes, fins a arribar a 3,9 milions de vacunes a repartir entre les autonomies.L'arribada d'aquestes vacunes "marcarà el punt d'inflexió en l'estratègia de vacunació", segons ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha remarcat la xifra dels 15 milions de dosis subministrades fins aquest dimecres a l'Estat."Són dades que indiquen el bon ritme del procés de vacunació, focalitzat a complir amb el nostre objectiu: arribar a finals d'agost amb el 70% de la població ja vacunada i la setmana vinent tenir vacunats amb la pauta completa cinc milions d'espanyols", ha afirmat.Aquest divendres Sanitat i les autonomies decidiran si s'aplicaran les segones dosis de la vacuna d'AstraZeneca a les persones menors de 60 anys que van rebre el fàrmac abans que es decidís aplicar aquesta vacuna només a persones de 60 a 69 anys.L'opinió de Darias, però, és que cal esperar als resultats d'un estudi clínic que està en marxa per decidir si s'aplica una segona dosi d'una altra farmacèutica. Alemanya, França, Suècia i Finlàndia estan inoculant Pfizer per completar la pauta de les persones que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca."És una decisió complexa. La posició dels països indica que hi ha un debat obert a Europa. L'EMA ha donat una opinió, no ha tancat la discussió. Crec que cal esperar", ha argumentat la ministra.

