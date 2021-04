El pla B a la taula de diàleg encalla l'acord global per investir Aragonès

Ja ho hem dit...

Per Salisburi el 28 d'abril de 2021 a les 21:13 2 0

Que poc ha durat la reunio de Lledoners, com hem dit altres vegades aquesta legislatura si neix, no es minjara els turrons, quina vegonya i ridicul que fan, fins hi tot un nen petit ho faria millor que aquesta colla...ni els punts suspensius es mereixen...