El jutjat suspèn el desallotjament del Gimnàs Sant Pau

El jutjat de primera instància número 5 de Barcelona ha suspès el desallotjament del Gimnàs Social Sant Pau, previst per aquest divendres, i no ha fixat cap nova data. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anunciat la decisió del jutge, després que l'Ajuntament hagi demanat un ajornament per guanyar temps i poder continuar amb les negociacions de compra.L'Ajuntament va adquirir el compromís de comprar l'immoble el 2018, amb la intenció de fer-hi habitatge públic. Dos anys abans, el govern municipal havia descartat la via de l'expropiació.L'oferta inicial de l'Ajuntament era de 9,5 milions d'euros i aquest dimecres el govern municipal ha anunciat que apujava l'oferta fins als 9,7 milions. La propietat en demanava 14 però l'executiu ha defensat que no podia oferir més diners dels que marxa la taxació "oficial". "Amb els diners públics no s'hi pot jugar i totes les despeses s'han de poder justificar", ha defensat el regidor de Presidència, Jordi Martí.L'entitat argumentava la necessitat de mantenir obert un espai que ha esdevingut clau per a l'atenció a les persones sense sostre a Barcelona. Des de l'esclat de la pandèmia, el gimnàs ha atès més de 2.500 usuaris, ha entregat 40.000 àpats i ha facilitat 55.000 dutxes i canvis de roba.Des de l'entitat han reclamat a l'Ajuntament que explori la via de l'expropiació però el consistori argumenta que l'operació no reuniria els requisits legals establerts. Propietat i Ajuntament continuaran negociant ara amb la darrera oferta municipal de 9,7 milions d'euros sobre la taula.

