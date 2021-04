Un 28% de catalans ja té «algun grau de protecció» contra la Covid-19

El Govern, però, es planteja mantenir el toc de queda més enllà de la vigència de l'estat d'alarma, que acabarà el 9 de maig. Les comunitats podrien disposar de mecanismes per limitar la mobilitat nocturna, tot i que sempre dependrien del vist-i-plau dels tribunals, en aquest cas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha xifrat en un 28% els catalans que ja tenen "algun grau de protecció" contra la Covid-19. Una "estimació a l'alça" en paraules d'Argimon que es basa en la quantitat de població que ha rebut alguna dosi de la vacuna i en aquella que ha generat anticossos contra el virus.Argimon ho ha assegurat en una roda de premsa aquest dimarts, en què també ha pronosticat "canvis importants" en la situació epidemiològica del país en les properes sis o vuit setmanes gràcies al progrés del procés de vacunació. El secretari de Salut Pública, però, ha fet una crida a tenir "cura" a l'hora de tornar a la normalitat. "Les vacunes són part de la solució, però no tota", ha dit.Està previst que Catalunya rebi aquesta setmana 280.000 dosis de la vacuna de Pfizer, 30.200 de la de Moderna i 16.900 de la d'AstraZeneca. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va explicar aquest dilluns que s'estan repartint 1,7 milions de dosis de Pfizer al conjunt de l'Estat i 280.000 corresponen a Catalunya. A aquestes s'hi sumaran 188.000 dosis de Moderna i 103.000 d'AstraZeneca al conjunt de l'Estat.La ministra també va assegurar que aquesta setmana es completarà la vacunació amb dues dosis per al col·lectiu de 80 anys o més. A Catalunya, el 61,2% d'aquest col·lectiu ja té la pauta completa. Avui la sots-directora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha informat que aquesta setmana es passarà del 30% al 50% de persones de 70 a 79 anys vacunades amb la primera dosi. També aquesta setmana hi ha la previsió d'acabar d'administrar la segona dosi a les persones més grans de 80 anys.Argimon ha insistit en l'aposta per espaiar fins a vuit setmanes l'interval entre el subministrament de dosis i ha reclamat al ministeri que basi el seu veto en "evidències científiques". Segons dades exposades pel secretari de Salut Pública això permetria reduir un 22% les infeccions, un 36% les hospitalitzacions i un 32% les morts. Salut demanarà al govern espanyol que Catalunya sigui escenari d'un estudi científic per estudiar l'efecte d'espaiar les dosis.Tot plegat mentre el Govern ja planifica una reobertura "immediata" a Catalunya quan decaiguin els principals indicadors de la pandèmia. Les restriccions actuals estaran en vigor fins al 3 de maig i Argimon ha assegurat que aquest dimecres el Govern començarà les converses per decidir si es mantenen o es modifiquen a partir de la setmana que ve. El secretari de Salut Pública ha defensat "anar tornant a la normalitat", però amb "cura". "La vacuna és part de la solució, però no tota", ha dit.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha ressaltat aquest dimarts que les dades tracen un panorama de cert "estancament" , fins i tot "lleugerament a la baixa", però ha apuntat que continua sent "preocupant" la presència de fins a 500 persones a les UCI a causa de la Covid. En tot cas, s'ha mostrat oberta a "avançar en la desescalada" si les dades ho permeten. Des d'aquest dilluns, la mobilitat és lliure a tot Catalunya i membres del Govern han obert la porta a continuar ampliant els horaris de la restauració , ara limitats fins a les cinc de la tarda.

