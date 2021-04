Qui són els senadors autonòmics que han proposat els partits?

PSC, ERC i Junts, que segons els acords presos la setmana passada al Parlament, són els únics partits amb dret a designar senadors autonòmics, han fet públics aquest dimarts els noms dels representants a la cambra alta espanyola. Després de setmanes de discussions per una decisió que en altres legislatures era un tràmit intranscendent, ara només manca la votació al ple -i que la justícia espanyola no s'oposi a la decisió- per assegurar que el pacte antifeixista entre l'independentisme i els comuns eviti la concessió d'un senador a Vox, decisió que no era compartida pel PSC.Amb la suma dels noms per designació autonòmica, doncs, ERC disposarà de 14 senadors, que sumats als 2 d’EH Bildu, amb qui comparteix grup, conformaran la tercera força a la cambra espanyola, amb 16 representants. Al seu torn, Junts comptarà amb un total de cinc representants, integrats en el grup que conformen amb l'únic senador de Coalició Canària, mentre que el PSC en sumarà un total de cinc als 112 amb els quals compta el grup socialista. A continuació, els vuit senadors designats pel Parlament.(Vic, 1969). Doctor i professor en ciència política i de l'administració per la Universitat de Barcelona (UB). Expert en governs de coalició, vot electrònic i eleccions. Va dirigir l'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern, vinculada al Departament de Vicepresidència d'Oriol Junqueras.(Barcelona, 1962). Empresari, llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i advocat des del 1987. Va ser una de les persones detingudes el setembre del 2017 en el marc de l'operació contra el referèndum de l'1-O. Ha estat al capdavant de les sectorials de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana i de Política Econòmica i Financera. També va presidir la Comissió de Garanties del partit.(Barcelona, 1954). Mestra i llicenciada en psicologia, i des de l'anterior legislatura senadora de Sobiranistes dins del grup d'ERC i EH Bildu al Senat. Ha format part de l'executiva de Comunistes de Catalunya i responsable del setmanari AVANT. Actualment és presidenta de la Fundació l'Alternativa.(Madrid, 1955). Alcalde de Sant Joan Despí des de 2006 i periodista de professió. De jove va militar a les Joventuts Comunistes de Catalunya (JCC) i al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). El 1981 es va incorporar al PSC, on des de 2012 és primer secretari de la federació del Baix Llobregat. Des de 2011 és també vicepresident de Transport i Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).(Lleida, 1971). Primer secretari del PSC a la federació de les Terres de l'Ebre des de 2017. Llicenciat en pedagogia i psicopedagogia, és també professor associat a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Ocupa el càrrec de senador des de finals del 2019 en substitució de l'expresident José Montilla, que hi va renunciar perquè hi entrés Miquel Iceta, però aquest no va rebre el suport de la cambra. També ha estat regidor a l'Ajuntament de Tortosa.(Balaguer, 1988). Primera secretària del PSC de Balaguer des de novembre i regidora a l'Ajuntament de la ciutat. Graduada en ciències administratives, i administrativa de professió. Ha estat presidenta de les Joventuts Socialistes de Lleida, el Pirineu i l'Aran.(Barcelona, 1956). Senador des de l'any 2013 i actual portaveu de la formació a la cambra alta espanyola. Enginyer industrial de professió. Ha estat conseller de Benestar Social i Família (2010-2012) en el Govern d'Artur Mas, i diputat de Convergència i Unió al Parlament (2003-2011).(Vandellòs, 1965). Regidora de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant des de 2011. Portaveu del Consell Comarcal del Baix Camp. Llicenciada en psicopedagogia i pedagogia, i diplomada en educació primària, és senadora des de maig de l'any passat, quan va substituir a Marta Pascal.

