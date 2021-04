El TSJC ordena a Salut vacunar els agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha exigit al Departament de Salut que garanteixi, "sense cap excusa garanteixi immediatament i sense dilacions", la vacunació contra la Covid-19 dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat desplegats a Catalunya. D'aquesta manera, el tribunal dona deu dies perquè s'arribi a la proporció de vacunació d'agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil igual que als Mossos i la Guàrdia Urbana, i demana un informe a Salut perquè confirmi que s'ha executat aquesta mesura cautelar. A més, també imposa les costes del procediment a la Generalitat.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que el Departament en cap moment s'ha negat a vacunar els agents, sinó que el retard es deu a la suspensió de la vacunació amb Astrazeneca. "Han quedat aturats tots els col·lectius essencials", ha recordat, i ha lamentat que la justícia vulgui fer "excepcions" que no són "adients". "Els tribunals interfereixen en la gestió de la pandèmia, i aquesta vegada interfereixen en una estratègia de vacunació estatal que no hem decidit només nosaltres", ha dit, i ha recordat que ara cal vacunar per grups d'edat. La portaveu del Govern, Meritxell Budó ha negat també cap tipus de "discriminació" i ha assenyalat una "contradicció" entre les ordres dels jutges i el criteri de vacunació del Ministeri de Sanitat.El TSJC ha acceptat la mesura cautelar sol·licitada pel sindicat del Cos Nacional de Policial - Justícia Policial (JUPOL) i l'Associació de la Guàrdia Civil - Justícia Civil (JUCIL) i estableix que Salut modifiqui el pla de vacunació de personal essencial incloent els agents dels dos cossos espanyols que presen servei a Catalunya. La sala contenciosa ordena també que es notifiqui personalment aquesta decisió a la consellera de Salut amb l'advertència que en un termini màxim de cinc dies haurà de comunicar al tribunal el càrrec i la identificació de la persona encarregada del compliment de la resolució judicial. Si no ho fa, la sala considerarà que l'autoritat responsable és Vergés.La polèmica va esclatar fa unes setmanes arran de la lenta immunització dels agents espanyols. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va retreure a Salut incomplir l'estratègia de vacunació acordada al Consell Interterritorial pel que fa a la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va negar cap discriminació i va explicar que el retard en la protecció dels policies i guàrdies civils es deu als problemes amb Astrazeneca, la vacuna que se'ls havia d'administrar. Concretament, a dia d'avui, aquestes dosis estan limitades a les persones de 60 a 69 anys. "Mai discriminem ningú per ideologia, religió, edat, gènere o cap altra raó. Si algú està prioritzat, es vacunarà", va dir Argimon.La Fiscalia ha alertat que s'estaria donant "una clara i injustificada situació de discriminació" per part del Departament de Salut si no s'estan vacunant els agents dels cossos espanyols. Així ho explica en l'informe emès arran del recurs de JUPOL i JUCIL. Tots dos asseguren que s'ha anul·lat el pla de vacunació per al cos de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya però es manté per als Mossos d'Esquadra, les policies locals i altres cossos d'emergències. Segons ells, es vulneraria el dret fonamental a la igualtat i a la no discriminació i quedaria afectat el dret a la salut dels agents.

