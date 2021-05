1. The Handmaid's Tale

Fitxa tècnica

2. Friends

Fitxa tècnica

3. It's a Sin

Fitxa tècnica

4. Game of Thrones

Fitxa tècnica

5. The Wire

Fitxa tècnica

6. True Detective

Fitxa tècnica

7. The Sopranos

Fitxa tècnica

8. Succession

Fitxa tècnica

9. Band of Brothers

Fitxa tècnica

10. The Leftovers

Fitxa tècnica

11. Killing Eve

Fitxa tècnica

12. Silicon Valley

Fitxa tècnica

13. The Night Of

Fitxa tècnica

14. Euphoria

Fitxa tècnica

15. Six Feet Under

Fitxa tècnica

16. I May Destroy You

Fitxa tècnica

17. The Newsroom

Fitxa tècnica

18. The Young Pope / The New Pope

Fitxa tècnica

19. Treme

Fitxa tècnica

20. Last Week Tonight with John Oliver

Fitxa tècnica

. No com a servei de streaming, sinó com a canal de televisió especialitzat. Aquest segell de qualitat és un dels grans incentius d’HBO, que durant tres dècades ha estat la garant de les millors sèries del mercat,Des de les clàssiques com Los Soprano, Band of Brothers o Six Feet Under, passant per les bombes úniques como les joies immenses contra les que cap plataforma pot competir (I May Destroy You, The Leftovers o Killing Eve). Hi ha la por de perdre's o ni tan sols la de tenir ganes de començar. Us ho posem fàcil: : Bruce Miller: 2017-Actualitat: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Max Minghella, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Ann Dowd, Jordana Blake, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, entre d'altres.Drama | Distopia | Religió: 3: 36. Una de les sèries més dures del panorama audiovisual contemporani. En un futur distòpic on s'ha implantat una dictadura fonamentalista, una jove es veu forçada a viure com una concubina per donar fills al seu senyor. 3. It's a Sin
Fitxa tècnica
Creador: Russell T. Davies
Any: 2021
Repartiment: bla bla bla.
Gènere: Drama | Comèdia | Anys 80 | Malalties | LGTBIQ+
Temporades: 1
Episodis: 5
Crònica de la vida i aventures de cinc amics al Londres dels anys 80, durant una dècada en què l'augment de la Sida va causar estralls entre la població homosexual. En una forta crítica a les doctrines homòfobes -tant governamentals com socials- que encara existeixen, la minisèrie s'obre pas en un conjunt de personatges fantàsticament construïts, que narren a través del somriure i el dolor el que va viure (i patir) tot un col·lectiu. 4. Game of Thrones
Fitxa tècnica
Creadors: David Benioff, D.B. Weiss
Any: 2011-2019
Repartiment: Lena Headey, Peter Dinklage, Maisie Williams, Emilia Clarke, Kit Harington, Nikolaj Coster-Waldau, Sophie Turner, Michelle Fairley, Sean Bean, Charles Dance, Jack Gleeson, Rory McCann, Isaac Hempstead Wright, Mark Addy, Alfie Allen, Iain Glen, Aidan Gillen, Conleth Hill, Richard Madden, Stephen Dillane, Carice van Houten, Natalie Dormer, entre d'altres.
Gènere: Drama | Fantàstic | Intriga | Medieval
Temporades: 8
Episodis: 73
L'obra més magnànima de la televisió de l'última dècada, considerada per molts com la millor durant els seus nou anys d'emisió. Les més de quatracentes subtrames sobre els problemes, traïcions, amors i relacions entre les famílies dels Set Regnes coincideixen amb una immensa trama política i bèl·lica, en un in crescendo immens de meravelles tècniques. El repartiment i el guió brillen en una sèrie que aposta pel drama i la teatralitat en un exercici pletòric de mantenir l'espectador enganxat i encuriosit de no saber, literalment, cap a on anirà la trama. 5. The Wire
Fitxa tècnica
Creador: David Simon
Any: 2002-2008
Repartiment: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn, Clarke Peters, Aidan Gillen, Wendell Pierce, Andre Royo, Idris Elba, Michael Kenneth Williams, Domenick Lombardozzi, Seth Gilliam, entre d'altres.
Gènere: Drama | Policíac | Política | Drogues
Temporades: 5
Episodis: 60
Considera per la gran majoria la millor sèrie de la història i una de les obligades per a tots els amants de les ficcions, narra les vivències de la ciutat de Baltimore des de molts prismes diferents. Un grup de policies combat la corrupció, la delinqüència i les drogues en una ciutat on la pobresa, les bandes i el narcotràfic són el pa de cada dia. Aquest estiu pot ser una gran excusa per veure-la d'una vegada per totes. 6. True Detective
Fitxa tècnica
Creador: Nic Pizzolato
Any: 2014-2019
Repartiment: Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan, Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Mahershala Ali, Stephen Dorff, Scoot McNairy, Carmen Ejogo, Mamie Gummer, Rhys Wakefield, entre d'altres.
Gènere: Intriga | Thriller | Policíac
Temporades: 3
Episodis: 24
La primera temporada és, probablement, una de les millors temporades de la dècada amb dos dels millors personatges de l'immens catàleg de sèries actual. Cada una de les temporades presenta personatges i històries totalment independents entre si, però el que manté cohesionada tota la producció de Pizzolatto és la gran qualitat dels guions i unes interpretacions impresionants. Tot i això, la sèrie ja forma part de la llista gràcies als personatges de McConaughey i Harrelson. Immillorables. 7. The Sopranos
Fitxa tècnica
Creador: David Chase
Any: 1999-2007
Repartiment: James Gandolfini, Edie Falco, Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Tony Sirico, Aida Turturro, Dominic Chianese, Jamie-Lynn Sigler, Steve Van Zandt, Drea de Matteo, Steve Schirripa, entre d'altres.
Gènere: Thriller | Drama | Màfia
Temporades: 6
Episodis: 86
La millor sèrie dramàtica sobre la màfia de tots els temps. David Chase va escriure i dirigir una de les millors trames de la història, liderada per un personatge immens que va donar peu al protagonista antiheroi contemporani: Tony Soprano. La sèrie, que explica les vivències familiars i criminals dels Soprano, aborda el clàssic gènere mafiós des d'una perspectiva diferent, única i original. El repartiment, liderat per James Gandolfini en el paper de la seva vida, és completament magnífic i encertat. 8. Succession
Fitxa tècnica
Creador: Jesse Armstrong
Any: 2018-Actualitat
Repartiment: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Hiam Abbass, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, Katie Lee Hill, Peggy J. Scott, entre d'altres.
Gènere: Drama | Familiar | Periodisme
Temporades: 2
Episodis: 20
Sèrie que segueix a la disfuncional família de Logan Roy i els seus quatre fills, que controlen una de les empreses de mitjans de comunicació i entreteniment més importants de l'món. Els problemes arriben quan es planteja qui serà el successor del patriarca. És la nova hereva reina del drama d'HBO. Una creació sòbria, sublim i sensacional en les formes, en el seu repartiment i en la seva implacable execució. 9. Band of Brothers
Fitxa tècnica
Creador: Stephen Ambrose
Any: 2001
Repartiment: Damian Lewis, Ron Livingston, Rick Gomez, Scott Grimes, Donnie Wahlberg, Michael Cudlitz, James Madio, Dexter Fletcher, Neal McDonough, Matthew Settle, Ross McCall, Frank John Hughes, Peter McCabe, entre d'altres.
Gènere: Bèlic | Drama
Temporades: 1
Episodis: 10
Una de les millors sèries bèliques de tots els temps i la millor minisèrie que s'ha fet mai. Steven Spielberg i Tom Hanks van produïr l'adaptació de les memòries dels soldats paracaigudistes de la companyia 101 dels Estats Units, combatents de la Segona Guerra Mundial. La sèrie avança des de la preparació militar abans de Normandia i en tot l'any que lluiten a Europa en el marc del conflicte: des de França fins a Alemanya, passant per Bèlgica i Holanda. És una sèrie immensa, plena de grans moments i amb una perspectiva diferent per a cada episodi. 10. The Leftovers
Fitxa tècnica
Creador: Damon Lindelof
Any: 2014-2017
Repartiment: Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Carrie Coon, Ann Dowd, Amanda Warren, Liv Tyler, Michael Gaston, entre d'altres.
Gènere: Intriga | Fantàstico | Drama
Temporades: 3
Episodis: 28
Un drama que ha marcat tota una generació de públic i crítics a parts iguals. Plantejar que el 2% de la població mundial desapareix sense deixar rastre com a punt de partida és un dels inicis més arriscats i demolidors que s'han vist mai. El drama de la sèrie penetra a l'ànima com un punyal, mai tendenciós i mai s'hi recrea, amb un guió esplèndid i unes actuacions que esgarrifen. La complexitat de les subtrames són apreciades a cada moment i et fan gaudir d'una de les millors històries dramàtiques de la televisió moderna. Molt menyspreada quan és una delícia. 11. Killing Eve
Fitxa tècnica
Creadora: Phoebe Waller-Bridge
Any: 2018-Actualitat
Repartiment: Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw, Kim Bodnia, Owen McDonnell, Kirby Howell-Baptiste, Sean Delaney, entre d'altres.
Gènere: Thriller | Drama | Comèdia negra
Temporades: 3
Episodis: 24
Una assassina i una detectiu s'enfronten en una persecució a nivell internacional en què les dues dones es obsesionarán l'una amb l'altra. D'una banda està Villanelle (Jodie Menjar), una assassina psicòpata sumida en el luxe de la seva professió, i d'altra banda, Eve Polastri (Sandra Oh), una agent de l'MI6. Cansada i avorrida de passar-se els dies asseguda en el seu escriptori. La sèrie sorgeix de la ploma i direcció de Phoebe Waller-Bridge, creadora de Fleabag, i irradia quantitats industrials de la seva característica comèdia negra. Una sèrie carregada de frescor, agilitat i entreteniment. 12. Silicon Valley
Fitxa tècnica
Creadors: Mike Judge, John Altschuler i Dave Krinsky
Any: 2014-2019
Repartiment: Thomas Middleditch, T.J. Miller, Josh Brener, Martin Starr, Kumail Nanjiani, Amanda Crew, Zach Woods, Matt Ross, Jimmy O. Yang, Suzanne Cryer, Aly Mawji, Chris Diamantopoulos, entre d'altres.
Gènere: Comèdia | Sitcom | Informàtica
Temporades: 6
Episodis: 53
Richard és un tímid programador que viu al viver de l'hostal Hacker amb els seus tres únics amics. A canvi de no cobrar lloguer, el propietari de l'viver es queda un deu per cent dels beneficis que els amics obtenen amb els seus invents. Com a bona ficció ambientada en un dels bressols de la creació de projectes, els amics descobreixen un important algoritme que suposarà una bruta batalla amb interessos i falses amistats de per mig. És una gran crítica, barrejada amb una radiografia satírica, de la indústria de la informàtica, de les star ups, de les grans multinacionals tecnològiques que controlen la nostra societat. 13. The Night Of
Fitxa tècnica
Creadors: Steven Zaillian i Richard Price
Any: 2016
Repartiment: Riz Ahmed, John Turturro, Michael Kenneth Williams, Bill Camp, Poorna Jagannathan, Peyman Moaadi, Sofia Black-D'Elia, entre d'altres.
Gènere: Drama de presons | Thriller | Intriga
Temporades: 1
Episodis: 8
Riz Ahmed protagonitza al costat de John Turturro una minisèrie que conté l'alè. Basada en una altra obra de la BBC, explica com un conjunt de circumstàncies et poden portar al esastre. La seva voraç critica el sistema judicial nord-americà, marcadament racista, i la descripció de la mala sort causal, esdevenen els dos principals ingredients d'aquesta sèrie profundament dramàtica. Després de passar la nit amb una desconeguda a la qual recull amb el taxi del seu pare a Manhattan, el jove pakistanès Naz es desperta i la troba apunyalada al l Espantat, el jove fuig però poc després es arrestat i es converteix en l'únic sospitós de l'assassinat...: Sam Levinson: 2019-Actualitat: Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Barbie Ferreira, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie, entre d'altres.Drama | Adolescència | Drogues: 1: 8. Arriscada, ostentosa i meravellosa sèrie sobre la pèrdua d'identitat en l'adolescència. Descriu amb una gran creativitat les lluites generacionals dels joves d'avui en dia, exposats a una immensa quantitat de problemes que els porta a prendre decisions que els canviarà la vida per sempre. Les drogues, el sexe, la recerca de l'orientació sexual o de la mateixa identitat per saber qui és un mateix són els nexes de connexió en aquest profund drama que engloba el dolor i l'amor a parts iguals.: Alan Ball: Peter Krause, Michael C. Hall, Rachel Griffiths, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Mathew St. Patrick, Jeremy Sisto, entre d'altres.: bla bla bla.Drama | Comèdia negra: 5: 63. Un dels clàssics d'HBO, enfonsat en l'oblit i sense el reconeixement que es mereix una gran sèrie com aquesta. Narra la vida dels membres d'una peculiar família de Los Angeles que posseeixen una empresa funerària. En el dia a dia d'aquest grup de persones, l'espectador descobrirà un conjunt de protagonistes únics, estrafalaris, carregats de rareses i amb problemes que aniran desenvolupant-se al llarg dels episodis. La pèrdua, la mort, la repressió de l'amor, les relacions... una sèrie immensament humana molt marcada per la negror de la mort.: Michaela Coel: 2020: Michaela Coel, Weruche Opia, Paapa Essiedu, Aml Ameen, Sarah Niles, Ann Akin, Harriet Webb, Ellie James, Franc Ashman, Karan Gill i Natalie Walter.Drama | Feminisme: 1: 12. Una jove escriptora comença a notar les mels de l'èxit després d'escriure un text que va atreure molta atenció a internet. Però tot canvia després de ser agredida sexualment durant una nit. Drogada i sense memòria, intenta recordar i rememorar que va passar i com va ser assaltada. La sèrie, de manera àcida, mostra les mancances d'una societat que evita abordar violacions, assalts i agressions sexuals contra les dones. Michaela Coel, que dirigeix, escriu i protagonitza la sèrie, fa pujar el seu personatge cap a un camí d'autodefensa i empoderament contra la barbàrie que molts decideixen ignorar.: Aaron Sorkin: bla bla.: Jeff Daniels, Emily Mortimer, John Gallagher Jr., Alison Pill, Thomas Sadoski, Dev Patel, Olivia Munn, Sam Waterston, Chris Chalk, John F. Carpenter, entre d'altres.Drama | Periodisme: 3: 25. Aaron Sorkin és un geni dels diàlegs, els guions i les ficcions amb càrrega política. Tot i que la sèrie se centri en el panorama dels Estats Units i acabi certificant la utopia que suposa una redacció de notícies com la que veiem, la trama és una delícia, cada episodi un toc d'atenció a la societat, a la premsa, a tothom. Els personatges, autèntics, ens deixen escenes per a recordar tota una vida. Els casos reals, el recordatori del que hauria de ser una bona premsa, l'amor per la vocació i el romanticisme shakespearià que despren Sorkin són meravellosos. Va tocar tant la moral als poderosos que la van cancel·lar a la meitat de la tercera. Així és com moren els grans herois.: Paolo Sorrentino: 2016: Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando, Scott Shepherd, Cécile De France, Javier Cámara, John Malkovich, entre d'altres.Drama | Comèdia dramàtica | Religió: 1 / 1: 10 / 9. Com un artista del Renaixement, Sorrentino és un avançat del seu temps i crea veritables peces d'orfebreria cinematogràfica. Amb la seva obsessió pels poders del Vaticà, ens va regalar aquesta sèrie (que ara arriba la segona part) amb un JudeLaw icònic i una trama gairebé litúrgica i definitivament catàrtica. La crítica a la hipocresia d'una institució com El Vaticà, les exploracions de la fe, les crisis religioses personals i un cert punt diví (barrejat amb pop) certifiquen una de les millors sèries de la dècada.: bla bla.: 2010-2013: Wendell Pierce, Steve Zahn, Clarke Peters, Khandi Alexander, Melissa Leo, Kim Dickens, Rob Brown, Lucia Micarelli, Michiel Huisman, Jon Seda, entre d'altres.Drama | Música: 4: 36. Simon va deixar la crítica i el públic sense alè amb la crònica del barri de Treme de la ciutat de Nova Orleans. La història se centra en els mesos posteriors al 2005, quan l'huracà Katrina va arrasar la zona i va afectar desenes de milers de persones. Plena de sentiment, jazz, superació i superació a través del col·lectiu. La vida mateixa, avançant pels carrers d'una ciutat inundada d'humanitat.: John Oliver: 2014-Actualitat: John Oliver i convidats.Comèdia | Periodisme | Show televisiu: 8: 218. Tècnicament no és una sèrie de ficció però aquest repàs informatiu i crític de la premsa és una de les millors creacions que té HBO en el seu catàleg. De la mà del còmic, guionista i presentador John Oliver, el show desgrana les notícies més importants de la setmana (amb una forta perspectiva nord-americana, però) a través de gags i monòlegs que, diverses vegades, fan un exercici més fiscalitzador i periodístic que els suposats òrgans adients per a fer-ho. Cada programa és una joia.