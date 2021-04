El jutge del Volhov obre una peça separada pel cas Villa Bugatti que implica Xavier Vendrell

El jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, que va ordenar l'operació Volhov pel finançament del procés, ha decidit obrir una peça separada d'una de les qüestions que apareixia al sumari de la causa. Es tracta de tot allò que fa referència a Villa Bugatti, una urbanització de Cabrera de Mar i que implicaria l'exdirigent d'ERC Xavier Vendrell. Segons ha avançat El Món , el jutge Joaquín Aguirre ha optat per obrir aquesta peça separada arran d'un atestat de la Guàrdia Civil que veu indicis de delicte i per tal de "simplificar i activar" el procediment. El cas neix a partir d'intervencions telefòniques i Vendrell sempre ha negat les acusacions.A banda de l'exdirigent d'ERC, el jutge Aguirre també demana interrogar Albert Castellanos, secretari general de Vicepresidència; l'alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir; l'exregidor d'Urbanisme del municipi, Enric Mir; i l'arquitecte municipal Ramon Vila.El sumari - un totum revolutum que parla des de suposats desviaments de diners per al procés, fins a soldats russos passant pel Tsunami Democràtic - fa constants referències als contactes de Vendrell amb càrrecs públics de l'Ajuntament de Cabrera de Mar i alts càrrecs de la Generalitat. L'atestat de la Guàrdia Civil, que fonamenta la decisió del jutge d'obrir una peça a part, i al qual ha tingut accésapunta que Vendrell hauria "influenciat" diversos funcionaris i càrrecs públics de Cabrera i la Generalitat per "aconseguir la qualificació urbanística de Villa Bugatti".Els investigadors sostenen que Vendrell volia implantar una escola d'educació especial a través de la fundació El Brot, de la qual n'és president del patronat. També apunten que haurien rebut diners de la fundació bancària "La Caixa" a través de convenis signats amb la Generalitat, concretament des de l'àrea de Vicepresidència entre els anys 2017 i 2019.

