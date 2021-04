Dos magistrats del TC avalen que es reformi el delicte de sedició

La sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre Jordi Turull ha fet evidents les discrepàncies entre les magistrats pel que fa a la sentència de l'1-O. Dos magistrats, Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer, considerats del sector progressista, han fet vots particulars contra el criteri de la majoria, que va avalar la resolució del Tribunal Suprem. La sentència del TC, la primera d'un dels presos polítics, obre la porta a portar la causa de l'1-O al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). En els vots particulars encara no s'han fet públics, però segons ha avançat El País els dos magistrats consideren desproporcionada la condemna en el cas de Turull -dotze anys de presó per sedició i malversació- i avalen una reforma del delicte de sedició, una via plantejada pels comuns al Congrés però que encara no té calendari i que el PSOE tampoc té interès a abordar a curt termini. La sentència es va fer pública dijous passat i contenia dos vots particulars. Entre els arguments aportats, Xiol i Balaguer consideren que el delicte de sedició està definit de manera massa àmplia, fet que permet que s'apliqui de manera poc precisa i sense uns criteris clars. També lamenten que la sentència del Suprem no individualitzi la pena per cada un dels condemnats i se'ls condemnes sense analitzar quina va ser la seva responsabilitat concreta durant la tardor del 2017.Això donaria arguments al govern espanyol de cara a la reforma del Codi Penal per ajustar i definir millor aquest delicte. I també pot servir d'argument a les defenses de cara als recursos al TEDH a l'hora de denunciar la desproporcionalitat de la condemna imposada als líders independentistes. No és la primera vegada que Xiol i Balaguer fan vots particulars en recursos sobre el procés.En tot cas, el parer majoritari del TC va ser el d'avalar la sentència de l'1-O i tombar els arguments aportats per la defensa de Turull, que exerceix l'advocat Jordi Pina. El ple va concloure que el delicte de sedició està ben definit i no es va aplicar seguint un criteri contrari al pres. La sentència del TC permet ara portar la causa a Estrasburg, una nova etapa on els independentistes confien que es faci justícia, però que no serà ni ràpida ni senzilla com apuntaven aquest cap de setmana diversos juristes consultats per NacióDigital.

