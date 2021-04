El Procicat planteja l'obertura dels restaurants per sopar i «suavitzar» el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

El Procicat estudia permetre als restaurants servir sopars primer a les terrasses i després a l'interior. Així ho ha dit el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, en una entrevista al 324 aquest diumenge, el dia abans que entri en vigor l'aixecament del confinament comarcal.A més, el titular d'Interior ha obert la porta a "suavitzar" el confinament nocturn abans que s'acabi la vigència de l'estat d'alarma, el 9 de maig, ja que ara mateix la Generalitat ha optat per l'opció més restrictiva i "hi ha marge" per canviar-ho a les onze de la nit, per exemple. Sàmper també ha dit que el Govern treballa en una desescalada asimètrica que pot incloure mesures més dures per territoris com Lleida i més relaxades per regions com les Terres de l'Ebre.Precisament divendres es va iniciar una prova pilot a Girona per valorar l'obertura dels restaurants en horari de sopars. La fi de l'estat d'alarma el 9 de maig obligaria les administracions autonòmiques a haver d'aconseguir l'aval judicial cada vegada que es vulgui fer alguna restricció de mobilitat.

