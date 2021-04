La cimera ERC-Junts a Lledoners se centrarà en l'estructura del nou Govern

La cimera programada a principis d'aquesta setmana a Lledoners entre els equips negociadors d'ERC i Junts - avançada divendres per - es divisa clau per desencallar la negociació per a la investidura de Pere Aragonès. Ho admeten les veus coneixedores de les converses, que detallen que la trobada se centrarà en l'estructura del nou Govern. Serà un contacte al més alt nivell -inclosos representants dels equips negociadors que s'han reunit en els últims dos mesos- i suposarà el primer intercanvi en directe sobre el disseny de l'executiu. Les dues formacions preveuen que la definició de l'arquitectura governamental -conselleries, comissionats i secretaries generals- sigui el nucli de les converses d'aquesta setmana, després que s'hagi avançat de forma significativa en el programa del Govern i la creació d'espais de coordinació. Fonts de les dues formacions assenyalen que l'estructura de l'executiu viurà una sacsejada."És un reunió important", admeten les fonts consultades per aquest diari. La cimera se celebrarà dimarts a la presó del Bages -dilluns és dia de reunions de les executives- i està previst que hi participi Jordi Sànchez, secretari general del partit de Carles Puigdemont, que ja ha tingut un paper molt actiu en les converses de les últimes setmanes . "Vol ser a totes les reunions", expliquen fonts de la negociació sobre el rol de Sànchez en el diàleg per desbloquejar la investidura, més complicat des que es va revocar el tercer grau als presos. ERC hi tindrà representada la seva cúpula. Fins ara, els dos partits no s'han intercanviat documents sobre l'estructura que ha de tenir el nou Govern, per bé que els republicans i Junts han madurat les seves propostes.Segons fonts consultades per, a mitjans de la segona setmana d'abril es va accelerar el debat sobre com abordar l'arquitectura del Govern. Davant les dificultats sobre el full de ruta -que s'ha deixat pràcticament pel final- i la creació d'un nou organisme col·legiat per decidir l'estratègia del procés, els equips negociadors van començar a perfilar el programa de l'executiu , una divisió d'àrees que implica abordar-ne el repartiment. "Fa temps que es treballa internament sobre propostes d'estructura", remarca un coneixedor de les converses, per bé que no s'ha intercanviat cap document sobre aquesta carpeta entre Junts i ERC. De fet, dilluns passat la portaveu de la formació de Puigdemont, Elsa Artadi, va demanar a Aragonès que protagonitzés una sessió amb els dos equips per tal que plantegés quina divisió del Govern proposa."No hauria de portar gaire problemes", remarca un coneixedor de les negociacions preguntat sobre si el repartiment de conselleries suposarà un escull rellevant en les converses. Els partits han estat molt curosos de portes enfora, però també de portes endins: hi ha conselleries ocupades actualment per Junts on es lamenta, sempre en privat, que la informació no acaba de fluir. En essència, la formació de Puigdemont defensa un repartiment com l'actual, però a l'inrevés. Això voldria dir assumir Acció Exterior -peça cobejada perquè implicaria una relació fluïda amb l'exili-, Salut -plaça reservada per a Josep Maria Argimon- i abandonar Interior , que aniria a parar a les files republicanes. Això implicaria assumir Justícia, on podria aterrar Miquel Sàmper.El Govern actual té 13 conselleries, set d'ERC -Economia, Acció Exterior, Educació, Salut, Justícia, Treball i Agricultura- i sis de Junts -Presidència, Interior, Territori, Cultura, Polítiques Digitals i Empresa, a banda de la secretaria del Govern-. Una de les joies de la corona, Economia, té nom i cognoms: Elsa Artadi. El departament, associat a la vicepresidència, és clau pel funcionament de l'administració, perquè elabora els pressupostos i se situa en una posició preeminent respecte la resta de departaments. Des d'Economia, Junts aspira a governar els fons europeus, i així ho ha fet saber en les negociacions des del primer moment. Això xoca amb la idea d'Aragonès, que aspira a crear un comissionat específic liderat per Miquel Puig des de Presidència.Aquesta conselleria apareix com l'horitzó de Laura Vilagrà, número dos el 14-F i de la màxima confiança d'Oriol Junqueras, tot i que no tindria la responsabilitat de portaveu. La fórmula del comissionat, segons l'esquema que es plantejava Aragonès durant la campanya, no tindria per què circumscriure's només als fons europeus, sinó que podria replicar-se en altres àmbits. De fet, la desaparició o fraccionament d'algunes conselleries -seria el cas de Polítiques Digitals i Administració Pública, de la qual se'n poden moure competències, o bé de Territori- podria derivar en la creació de comissionats sobre àrees específiques, com ara les infraestructures.El que sí que ha deixat clar Aragonès en públic és que crearà tres nous departaments: Universitats i Recerca, Acció Climàtica i Feminismes. En el càsting de noms no s'hi ha entrat al detall, però pels republicans s'apunta a la continuïtat de dirigents com Ester Capella -que podria passar d'Interior a Justícia-, Bernat Solé -pendent de si el Tribunal Suprem confirma la inhabilitació pel seu rol en l'1-O quan era alcalde d'Agramunt - o bé Teresa Jordà, mentre que es dona per fet que Chakir el Homrani no seguirà. Una de les incorporacions estrella serà la de Roger Torrent, expresident del Parlament, que va ser número tres d'Aragonès el 14-F després de renunciar a plantar batalla per ser candidat.Pel que fa a Junts, bona part dels consellers actuals preferirien continuar dins del Govern. Amb el pas de les setmanes han anat perdent pes opcions com Joan Canadell -tot i que Laura Borràs, en una entrevista a, havia assenyalat que comptava amb ell en cas de ser presidenta-, però d'altres s'han anat consolidant, com ara Josep Rius -de la màxima confiança de Puigdemont- o bé Albert Batet, fins ara al capdavant del grup parlamentari de Junts. El compromís amb la paritat , blindat per les dues formacions, obligarà a reequilibrar la composició actual de l'executiu, integrat per vuit homes i cinc dones. Amb Torra de president, el repartiment era de nou a cinc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor