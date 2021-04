El TC estudiarà el recurs de Catalunya contra l'ingrés mínim vital

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs que Catalunya ha presentat contra el decret llei que crea l'ingrés mínim vital (IMV) per una suposada vulneració de les competències en matèria de Seguretat Social i assistència social de la Generalitat. Els magistrats estudiaran així el recurs d'inconstitucionalitat que ha promogut el Govern contra el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital.En concret, el Govern ha impugnat els articles 17.1, 22.1 i 22.2, 24.1, 25.1 i 25.2, 26.1 i 26.2; les disposicions addicionals 1a i 4a; la disposició transitòria 1a en els seus apartats 1, 5, 8, 9 i 10, i la disposició final 9a. En conseqüència, el ple ha ordenat traslladar la demanda i els documents al Congrés, al Senat i al Govern central, perquè en el termini de quinze dies es puguin personar i formular al·legacions, segons una provisió del TC.La portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, va explicar al febrer en una roda de premsa que les negociacions amb La Moncloa sobre aquest decret llei no van permetre arribar a un acord i que presentaven un recurs perquè el termini per fer-ho expirava el 3 de març.Segons va esgrimir Budó, la Generalitat té la competència exclusiva en l'àmbit de les prestacions socials, per la qual cosa consideren que l'IMV s'ha de coordinar amb el sistema de protecció social de Catalunya i amb la renda garantida de ciutadania. No obstant això, va aclarir que el fet d'impugnar l'IMV davant la cort de garanties no tindrà "cap impacte negatiu en la ciutadania perquè no frenarà la gestió de la prestació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor