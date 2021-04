Compartir la contrasenya de Netflix serà més difícil, però es podrà fer

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Netflix implementarà canvis significatius en la gestió dels comptes i la possibilitat de compartir contrasenyes. La multinacional de l'entreteniment va iniciar al març una prova pilot que impedia que diverses persones de domicilis diferents tinguessin el mateix compte de la plataforma. Els apareixia un missatge: "Si no vius amb el propietari d'aquest compte, necessites el teu propi compte per seguir reproduint contingut" . Aquesta mesura va despertar molta polseguera entre els milions d'usuaris de tot el món que utilitzen Netflix (i sobretot, el paguen) amb altres persones, amics o companys de pis. La firma dirigida per Reed Hastings ha volgut posar fil a l'agulla i ja planteja canvis menys agressius.Les xifres són clares: Netflix perd, a l'any, més de 6.000 milions de dòlars en permetre compartir comptes i contrasenyes, sense incentivar un compte per a cada usuari. Hastings, CEO de la companyia, va anunciar durant la primera reunió del quadrimestre de 2021 - recollida per Deadline- que "han provat diverses fórmules per a implementar el més aviat millor a la plataforma", però que cap d'elles "seria implementada si creguessin que seria agressiva o destructiva per als usuaris".La paradoxa que afrontarà Netflix és que intentar frenar el fet de compartir comptes els pot induir de manera negativa i perdre milions de subscriptors que, o no volen pagar de manera personal l'abonament, o que no volen consumir-ho d'aquesta manera.La solució a aquesta problemàtica implica restringir les direccions IP de la connexió d'Internet de cada usuari. Això implicaria que Netflix pot assegurar que els usuaris que comparteixen compte siguin estrictament del mateix domicili, és a dir, o companys de pis o familiars. Des de la companyia no han determinat si seria aquesta la solució definitiva, però després de les proves pilot viscudes als Estats Units sembla la més ben posicionada.El cap de productes de Netflix Greg Peters, en declaracions a Deadline , assegura que des de la multinacional "tindran molt en compte els patrons de consum dels diferents territoris". Aquest precedent pot suposar un canvi de restriccions diferent per cada país o continent. És un fet que la gestió dels comptes compartits a Netflix es modificaran tal com estan establerts ara , però la promesa de la plataforma és no fer res agressiu ni que vagi en contra dels usuaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor