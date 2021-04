La dedicatòria de Maria Barbal a Merkel: «La meva admiració per la imatge que oferiu al món»

El Diplocat enviarà un llibre i una rosa a cinc personalitats internacionals per Sant Jordi, entre les quals destaca la cancellera Angela Merkel, que rebrà la novel·la País íntim, de la guardonada amb el Premi Honor Lletres Catalanes 2021, Maria Barbal. L'escriptora pallaresa ha volgut mostrar l'entusiasme per la líder alemanya a través d'una dedicatòria lloable: "A la Molt Honorable cancellera Angela Merkel. Amb la meva admiració per la imatge que oferiu al món de política assenyada, eficient i oberta al diàleg", expressa Barbal.

L'entitat encarregada de projectar Catalunya al món introdueix enguany aquesta nova actuació "per suplir la impossibilitat de fer actes presencials". Cinc escriptors trien una obra pròpia i traduïda per enviar-la a cinc figures amb renom de l'àmbit mundial, acompanyada d'una dedicació pròpia, una rosa i una explicació de què és la festa de Sant Jordi.



Dedicatòria de Maria Barbal a Angela Merkel Foto: Nació Digital

A banda de Barbal, també hi participa l'escriptor Jordi Puntí, que envia el recull de contes This is not America a l'escriptor nord-americà Paul Auster. La diputada socialista Gemma Lienas, envia la traducció El final del joc a l'activista albanesa pels drets de la dona, Diana Çuli. Altrament, l'escrpitor anglès resident a Catalunya Matthew Tree, dedica De fora vingueren a l'actor, guionista i director escocès Armando Iannucci. Finalment, l'il·lustradora Patrícia Geis envia Mira quin arista! Alexander Calder a l'activista mediambiental, dissenyadora i filla de Paul McCartney, Stella McCartney.

Paral·lelament, el Diplocat manté un conjunt d'activitats per internacionalitzar la diada. En la presentació del Sant Jordi d'enguany, la secretària general del Diplocat, Laura Foster, i el Conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, han defensat el potencial de la festa. Per una banda, Solé considera que la diada és una oportunitat per "projectar Catalunya al món i internacionalitzar-nos mitjançant la cultura", mentre que Foraster ha expressat el seu desig que "algun dia Catalunya sigui coneguda també pels castells i la festa de Sant Jordi, a més del Barça i la Sagrada Família".Per un costat, l'entitat desenvolupa el projecte Book & Roses, que ofereix informació sobre Sant Jordi en 30 idiomes i organitza més de 150 activitats culturals i literàries arreu del món durant el 23 i 24 d'abril. Enguany recomanen les jornades que es celebraran a França, Guayaquil, T`quio i Nova York. Per altra banda, i també com a novetat, el mes de febrer es va iniciar un club de lectura italo-català que durant uns mesos uneix lectors d'ambdós països de manera virtual. De casa hi participa l'escriptor Martí Gironell, l'actriu Coia Valls i la novel·lista Núria Pradas.