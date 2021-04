De Junyent a Serés, què ens han explicat els imprescindibles de Sant Jordi

Al llarg dels darrers mesos,ha anat entrevistant molts dels autors que triomfaran aquest Sant Jordi. Un ventall ampli tant des del punt de vista ideològic com professional, i que aplega des de l'històric dirigent de l'esquerra independentista Carles Castellanos a l'exdirector de La Vanguardia Màrius Carol, des de l'escriptor Vicenç Villatoro al medievalista José Enrique Ruiz-Domènec, des de Gonzalo Boyé a Javier Melero.En el món de la literatura, hem entrevistat noms guardonats que tenen ja una llarga trajectòria, com Xavier Bosch i Francesc Serés, a autores joves com Irene Pujadas i Irene Solà. I també hem estat a l'aguait de les novetats del millor periodisme d'investigació, especialment en temes com l'estat de salut de la monarquia, conversant amb Albert Calatrava i Pilar Eyre, o la tragèdia de les residències de gent gran, amb Manuel Rico. Aquí podeu recuperar aquestes entrevistes.

