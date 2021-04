Gerard Piqué es mulla sobre la Superlliga i destrossa «El Chiringuito»

Football belongs to the fans. Today more than ever. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021

Ayer una fiesta, hoy hundidos. El Chiringuito de Florentino. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021

Gerard Piqué és l'únic membre del Barça que, de moment, ha opinat sobre la creació d'una Superlliga europea de futbol. El central va pronunciar-se a Twitter en anglès, en plena polèmica per l'abandonament dels clubs anglesos.El jugador va ser breu: "El futbol pertany als aficionats. Avui més que mai", va exclamar. Tota una declaració d'intencions, davant les protestes dels seguidors davant el projecte rupturista de Florentino Pérez.Posteriorment, Piqué va deixar en evidència el programa El Chiringuito, presentat per Josep Pedrerol. Davant les crítiques del periodista als equips que s'esborraven de la competició tot just un dia després d'haver entrevistat Florentino Pérez, el futbolista no es va mossegar la llengua: "Ahir una festa, avui enfonsats. El Chiringuito de Florentino", va etzibar.

