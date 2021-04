Escoles obertes o a distància: què han fet els altres països per fer front a la Covid?

Altres notícies que et poden interessar

Escoles obertes, tancades, ensenyament a distància, models híbrids... Les receptes sobre què fer amb l'educació als diversos països varien. En un principi, bona part van optar per tancar les escoles pensant que el coronavirus tenia el mateix comportament en nens que la grip. Aquesta va ser la via aplicada pel Govern entre el març i el juny. Els infants actuen com a factor multiplicador en el cas de la grip, però no en el cas del coronavirus. Segons diversos estudis, els menors en edat escolar no contagien tant com els adults.Al març, però, això no se sabia i es va optar per mesures estrictes a les aules. A mesura que l'evidència es va anar posant sobre la taula, alguns països van repensar aquestes restriccions, però no tots. Altres estats han optat per mantenir l'ensenyament a distància o combinar classes presencials amb classes telemàtiques. Cada país ha aplicat la seva recepta, que pràcticament en tots els casos ha passat per anar obrint i tancant les escoles en funció de la incidència de la pandèmia. Ho repassem a continuació:

