El Govern prepara mesures immediates per reobrir la mobilitat

Si les dades epidemiològiques continuen a la baixa , la reobertura de la mobilitat és immediata. La decisió s'acabarà de prendre entre demà dimecres i aquest dijous, segons ha assenyalat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Per ara, la mobilitat està restringida a l'àmbit de la comarca, tal com es va decidir després de la Setmana Santa. La necessitat de posar en marxa una nova resolució del Procicat perquè l'actual caduca dilluns vinent, 26 d'abril, fa que el Govern es plantegi reobrir el marge perquè la ciutadania es desplaci del país, sempre i quan els indicadors de la pandèmia remetin com en els últims dies.La setmana passada, l'executiu ja va anunciar que a partir de dilluns de la setmana vinent es podria posar en marxa un pla de desescalada. Els departament de Salut i Interior treballen fa dies en aquesta via, que es faria de manera "lenta i segura", i sempre que els indicadors epidemiològics ho aconsellin. El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, va constatar divendres que no hi havia hagut un "creixement explosiu" dels casos després de Setmana Santa -a diferència de bona part dels pronòstics elaborats- i que s'havia entrat en fase "d'estabilització". Una de les possibilitats és que el confinament passi a ser per vegueria Les vegueries de Catalunya són vuit: Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Lleida, Penedès, Catalunya Central, Barcelona i Girona. Les vegueries pràcticament coincideixen amb les regions sanitàries. La principal diferència és l'existència de la del Penedès, que inclou l'Alt Penedès i el Garraf –de la regió sanitària de Barcelona-, el Baix Penedès -de la regió de Tarragona- i el sud de l'Anoia -de la Catalunya Central-. A més, l'Alt Maresme format part de la regió sanitària de Girona però, en el mapa de vegueries, s'inclou com la resta de la comarca a Barcelona. Podeu consultar com es reparteixen arreu del territori en aquesta informació , mapa inclòs.Budó no ha clarificat si la vegueria serà la unitat de mesura de la nova fase de la desescalada, però aquesta possibilitat fa setmanes que està damunt la taula. El que sí que ha demanat explícitament la consellera de la Presidència és que l'Estat reformuli la llei general de salut pública per tal que les restriccions no hagin de passar pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Quan decaigui l'estat d'alarma, el proper 9 de maig, hi haurà restriccions de mobilitat -com ara el toc de queda- que no podran continuar vigents. Qualsevol confinament perimetral haurà de ser validat pel TSJC, com ja va passar durant l'estiu, quan no hi havia estat d'alarma vigent.Entre el 9 i el 15 d'abril -última setmana amb dades consolidades-, s'han detectat 10.443 positius, pràcticament la mateixa xifra que la setmana del 25 al 31 de març -abans dels festius-, quan n'hi va haver 10.300. La positivitat, a més, ara és més baixa i se situa en el 6,04%, i les dades dels tests d'antígens a simptomàtics apunten a que la situació millora. La preocupació segueix sent la situació als hospitals, ja que ara hi ha 251 ingressats més que el dia 31, fins als 1.717, i 90 més a l'UCI, fins als 506.A nivell territorial, 23 comarques han augmentat els contagis setmanals, des d'abans dels festius de Setmana Santa, mentre que s'ha mantingut força en 10 i només en 9 s'han reduït. El Pallars Sobirà és on més clarament han crescut, ja que ara n'hi ha 308,6 més per 100.000 habitants, seguit per la Terra Alta (+246,4), el Solsonès (+172,9) i les Garrigues (+153,6). Per contra, disminueixen els positius sobretot a la Conca de Barberà, amb 234,6 menys per 100.000 habitants, així com a la Garrotxa (-143,3) i, en menor mesura, el Segrià (-56) i l'Alta Ribagorça (-55,7). És rellevant que a la comarca més poblada, el Barcelonès (-23,9), hagi caigut una mica la incidència.

