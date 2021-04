Rufián insta Junts a «acceptar» el resultat del 14-F i a no demorar el nou Govern

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha emplaçat Junts a "acceptar" i "metabolitzar" els resultats electorals , i ha demanat celeritat en la formació del no executiu perquè "en un moment de crisi" com l'actual demorar la creació del Govern "és irresponsable". Pel que fa a la petició de Junts de coordinar les actuacions de les dues formacions al Congrés dels Diputats , Rufián ha recordat que els dos partits "sempre" han actuat de la mà en la resposta a la política "repressiva", però ha reivindicat els "espais ideològics" de cada formació. "Nosaltres no hem anat a veure el rei ni hem votat a favor dels desnonaments exprés, i Junts sí", ha recordat.Rufián ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa on ha recordat que la primera reunió que va fer en arribar al Congrés dels Diputats ja va ser per coordinar estratègies. "Sempre ens hem coordinat en tot el que tenia a veure amb Catalunya respectant els nostres espais ideològics", ha dit. En tot cas ha emplaçat JxCat a tenir en compte els resultats electorals. "ERC té 13 diputats, Junts va arribar amb 8 i li queden 4, i crec que això s'ha d'assumir", ha sentenciat.Rufián també ha reclamat celeritat en la formació del Govern. "ERC va enviar fa una setmana un acord per escrit ampli a Junts, un full de ruta de la legislatura, i depèn de Junts que es faci un acord". En aquest marc, ha criticat les manifestacions de Junts. "No em sembla bé quan sento a certs portaveus dir que no hi ha pressa, que no passa res. Em sembla que tal com va tot comparar la situació de fa anys amb la d'ara és no entendre res Catalunya com la resta del planeta pateix la crisi econòmica social i sanitària, i qui entengui que no hi ha pressa entén bastant poc la situació", ha dit.En aquest sentit ha recordat que "Catalunya té enormes problemes". "Hi ha un 34% d'atur juvenil, hi ha diferència de renda per càpita de 35.000 euros, han desaparegut 4.000 empreses i hi ha un milió de pobres, i qui digui que no porta massa temps en un cotxe oficial, així que sí, tenim pressa, i em sembla irresponsable que no hi hagi Govern".

