Les pel·lícules que has de veure abans que abandonin Netflix en els pròxims dies

Els catàlegs de les plataformes pateixen modificacions cada setmana. Netflix no s'escapa d'aquesta situació per culpa dels drets de les pel·lícules i sèries que no són de creació pròpia. Ara per ara, la companyia de Reed Hastings és la líder del mercat per davant d'Amazon Prime, HBO o Filmin pel que fa a subscriptors, però està perdent diverses pel·lícules per l'adquisició dels drets de distribució per part de les seves competidores. És el cas d'HBO amb la Warner Brothers o Amazon Prime amb la compra d'Starzplay.Fins i tot Disney absorbeix diversos títols, gràcies a tenir sota els seus dominis l'empresa 20th Century Fox a més de Marvel, Lucasarts i companyia. Netflix avisa des de la plataforma, un cop es comença a veure una pel·lícula que està a punt de desaparèixer, amb una advertència. Aquestes són les pel·lícules que desapareixeran en les últimes setmanes d'abril:La segona part de la nova saga del món de Harry Potter deixa la plataforma el 21 d'abril per establir-se de manera permanent a HBO. Protagonitzada per Eddie Redmayne i Johnny Depp, explica el nou combat entre les forces del bé i l'exèrcit liderat pel malvat Grindelwald. Adapta l'obra escrita per JK Rowling el 2001, després dels primers llibres de Harry Potter, i se situa en el món màgic de principis de segle XX a Nova York.Una de les millors pel·lícules de la filmografia de Quentin Tarantino abandona la plataforma el 22 d'abril. Explica la història d'un grup de soldats especials que són enviats a Europa per matar quants més nazis puguin. La pel·lícula va guanyar diversos premis Oscar, amb un paper destacat per a Cristoph Waltz en la seva interpretació del coronel Hans Landa. Brad Pitt, Michael Fassbender i Diane Kruger són les altres estrelles del repartiment.La gegant coproducció francobritànica de la famosa obra de Victor Hugo va ser tota una revelació popular el 2012. Ara, però, abandonarà Netflix el pròxim 22 d'abril. El musical de Tom Hooper adapta totes les cançons i la majoria dels grans escenaris que giren al voltant de Jean Valjean, la revolució fallida de 1832 i una història d'amor dels suburbis de París. Hugh Jackman encapçala un gran repartiment.Denzel Washington interpreta el famós gàngster de Harlem, Frank Lucas, en una monumental pel·lícula sobre el crim organitzat, la màfia de la droga durant la guerra del Vietnam i el poder d'un sector racialitzat com l'afroamericà. Russell Crowe és el coprotagonista d'aquesta història dirigida per Ridley Scott, amb un guió magnífic i diversos moments icònics. Netflix deixarà de tenir-la a partir del 22 d'abril.Una de les millors comèdies romàntiques del segle XXI. Aquesta afable i brillant història de Richard Curtis -director de Love Actually- sobre els poders sobrenaturals que tenen els homes d'una família és el paissatge d'una gran història d'amor entre la Rachel McAdams i el Domnhall Gleeson. La comèdia romàntica no formarà part del catàleg a partir del 22 d'abril.És l'any 2073 i en fa més de 60 anys la Terra va ser atacada. No se sap qui va ser, però es va guanyar la guerra a un preu molt elevat: la meitat de la planeta va quedar destruït, i tots els éssers humans van ser evacuats. Jack Harper (Tom Cruise), un antic marine, és un dels últims homes que l'habiten. Sota aquesta premissa arrenca una de les millors pel·lícules blockbuster de ciència-ficció, amb fortes pinzellades de filosofia. Marxarà de la plataforma el 22 d'abril.Acció implacable en aquesta adaptació dels còmics de Mark Millar sobre una agència d'assassins amb capacitats físiques molt especials que deixarà de ser a la plataforma el 22 d'abril. Angelina Jolie, James McAvoy i Morgan Freeman són els protagonistes d'una trama que balla entre el virtuosisme de l'estil còmic, un guió pràcticament juvenil i unes dosis d'acció que no deceben a ningú.Una dramàtica història romàntica sobre els estira-i-arronsa de l'amor des de l'etapa universitària fins a la vida adulta, havent pres els dos protagonistes camins molt oposats. Anne Hathaway i Jim Sturgess representen els clixés de dos personatges que, tot i les mancances de guió, tenen una elevada química en pantalla. La pel·lícula desapareix el 22 d'abril.

