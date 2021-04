Prop de 2.000 firmes perquè Guillem Agulló tingui un carrer a Barcelona

El 2018 l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una proposta presentada per la CUP per dedicar un carrer de la ciutat a Guillem Agulló, el jove nascut a Burjassot independentista i antifeixista que va ser assassinat el 1993 a mans d'un militant neonazi. Des d'aleshores el consistori no ha mogut fitxa i ara el Casal popular i independentista L'Anònima, del Clot-Camp de l'Arpa, ha iniciat una campanya per convertir l'acord en realitat, a través d'una recollida de firmes. Pots participar-hi aquí L'objectiu del casal és matar dos pardals d'un tret i per això reclamen que el carrer que digui el nom d'Agulló sigui el que ara està batejat amb el nom del Coronel Santfeliu. Jaume Santfeliu va ser un militar nascut al Prat de Llobregat i mort a Barcelona el 1899 que va ser destinat a Cuba i les Filipines. Va ser durant la dictadura de Primo de Rivera que l'Ajuntament va sumar el seu nom al nomenclàtor.El carrer és un dels que condueix fins al casal i els seus membres es van marcar com a objectiu canviar-ne el nom. "És un deure antiimperialista i anticolonial", expliquen. Inicialment van plantejar recuperar el nom original de carrer Ebre, però ja hi ha una via amb aquest nom al Poblenou, cosa que ho dificultava.Va ser aleshores quan van veure l'oportunitat d'ajuntar les dues reclamacions. Amb la campanya Fora el coronel ja han recollit gairebé 2.000 firmes per demanar el canvi de nom del carrer pel de Guillem Agulló. "Volem que serveixi per pressionar l'Ajuntament", diuen.Tots els grups municipals que tenien representació al ple durant el passat mandat van votar a favor que Barcelona homenatgés amb un carrer el jove valencià, i només el PP es va abstenir. El 2018 l'Ajuntament ja va avisar que la darrera paraula la tindria la Comissió de Nomenclàtor.Aleshores hi havia 232 carrers pendents de batejar a la ciutat i la política de la comissió és prioritzar els noms de dones. L'Anònima defensa fer honor a Agulló i vol dotar de contingut antifeixista la campanya, tal com proposava la proposta aprovada de la CUP. Esperen que la quantitat de firmes de suport creixi abans de presentar una instància a l'Ajuntament al juny.

